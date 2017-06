‘Mulher-Maravilha’ arrasa no Brasil: 1,4 milhão de espectadores

Não teve para mais ninguém. Mulher-Maravilha, a primeira adaptação para os cinemas das HQs da amazona Diana Prince, estreou no Brasil como um verdadeiro arrasa-quarteirões — ou blockbuster, no termo em inglês. O filme correspondeu às expectativas que o projetavam na liderança da bilheteria e, com 1,399 milhão de ingressos vendidos, deixou para trás Piratas do Caribe – A Vingança de Salazar, o último episódio da saga estrelada por Johnny Depp, que estreou há apenas uma semana e teve público quase três vezes menor: 574.668 pagantes.

O terceiro lugar, na bilheteria nacional, ficou com Rei Arthur, de Guy Ritchie, com 58.657 ingressos vendidos entre os dias 1e e 4 de junho, período pesquisado pela ComScore, empresa especializada no monitoramento das vendas dos cinemas.

A quarta posição foi ocupada por A Cabana, adaptação do best-seller de mesmo nome, presente em todos os top 10 da bilheteria desde a estreia, há mais de um mês. O longa de fazer chorar foi seguido pela animação infantil As Aventuras de Ozzy, sobre um cachorro que cai numa cilada, se vê num campo de trabalhos forçados e faz a revolução para resgatar a liberdade.