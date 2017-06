MP apura violação dos direitos humanos em reality da Record

O Ministério Público Federal de São Paulo abriu inquérito para investigar se houve violações aos direitos humanos no reality show A Casa, da Rede Record. A denúncia foi feita por espectadores que acompanharam a estreia do programa, na última terça-feira. O inquérito ainda está em fase de coleta de informações. A assessoria de imprensa da emissora afirma que não foi notificada sobre a investigação.

A atração, apresentada por Marcos Mion, acompanha o cotidiano de 100 participantes confinados em uma casa de 120 metros quadrados, com espaço e mantimentos suficientes para apenas quatro pessoas. Já no primeiro episódio, duas concorrentes deixaram a disputa.

Em São Paulo, A Casa estreou na vice-liderança da audiência do horário, com 8 pontos consolidados no Ibope.