Mostra sobre Silvio Santos tem público abaixo do esperado

1. Exposição ´Silvio Santos Vem Aí´- MIS zoom_out_map 1/32 Exposição ´Silvio Santos Vem Aí´, realizada no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo (SP) - 06/12/2016 (Bruno Menezes/VEJA.com) Exposição ´Silvio Santos Vem Aí´, realizada no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo (SP) - 06/12/2016

2. Exposição ´Silvio Santos Vem Aí - MIS zoom_out_map 2/32 Silvio Santos(esq), em foto de infância, durante exposição ´Silvio Santos Vem Aí´, realizada no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo (SP) - 06/12/2016 (Bruno Menezes/VEJA.com) Silvio Santos(esq), em foto de infância, durante exposição ´Silvio Santos Vem Aí´, realizada no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo (SP) - 06/12/2016

3. Exposição ´Silvio Santos Vem Aí - MIS zoom_out_map 3/32 Ceridão de nascimento de Señor Abravanel, durante a exposição ´Silvio Santos Vem Aí´, realizada no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo (SP) - 06/12/2016 (Bruno Menezes/VEJA.com) Ceridão de nascimento de Señor Abravanel, durante a exposição ´Silvio Santos Vem Aí´, realizada no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo (SP) - 06/12/2016

4. Exposição ´Silvio Santos Vem Aí´- MIS zoom_out_map 4/32 Exposição ´Silvio Santos Vem Aí´, realizada no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo (SP) - 06/12/2016 (Bruno Menezes/VEJA.com) Exposição ´Silvio Santos Vem Aí´, realizada no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo (SP) - 06/12/2016

5. Exposição ´Silvio Santos Vem Aí´- MIS zoom_out_map 5/32 A ´Caravana do Peru que fala´ foi um programa transmitido na década de 50 pela Rádio Nacional de São Paulo, onde Silvio Santos recebia grandes cantores da época como Hebe Camargo, Solon Sales, Francisco Egídio, entre outros - 06/12/2016 (Bruno Menezes/VEJA.com) A ´Caravana do Peru que fala´ foi um programa transmitido na década de 50 pela Rádio Nacional de São Paulo, onde Silvio Santos recebia grandes cantores da época como Hebe Camargo, Solon Sales, Francisco Egídio, entre outros - 06/12/2016

6. Exposição ´Silvio Santos Vem Aí´- MIS zoom_out_map 6/32 A ´Caravana do Peru que fala´ foi um programa transmitido na década de 50 pela Rádio Nacional de São Paulo, onde Silvio Santos recebia grandes cantores da época como Hebe Camargo, Solon Sales, Francisco Egídio, entre outros - 06/12/2016 (Bruno Menezes/VEJA.com) A ´Caravana do Peru que fala´ foi um programa transmitido na década de 50 pela Rádio Nacional de São Paulo, onde Silvio Santos recebia grandes cantores da época como Hebe Camargo, Solon Sales, Francisco Egídio, entre outros - 06/12/2016

7. Exposição ´ Silvio Santos Vem Aí´- MIS zoom_out_map 7/32 ´Boa-noite, Cinderela´ foi um quadro do Programa Silvio Santos exibido na década de 70, pela Rede Globo, onde o apresentador realizava o desejo de uma criança - 06/12/2016 (Bruno Menezes/VEJA.com) ´Boa-noite, Cinderela´ foi um quadro do Programa Silvio Santos exibido na década de 70, pela Rede Globo, onde o apresentador realizava o desejo de uma criança - 06/12/2016

8. Exposição ´ Silvio Santos Vem Aí´- MIS zoom_out_map 8/32 ´Boa-noite, Cinderela´ foi um quadro do Programa Silvio Santos exibido na década de 70, pela Rede Globo, onde o apresentador realizava o desejo de uma criança - 06/12/2016 (Bruno Menezes/VEJA.com) ´Boa-noite, Cinderela´ foi um quadro do Programa Silvio Santos exibido na década de 70, pela Rede Globo, onde o apresentador realizava o desejo de uma criança - 06/12/2016

9. Exposição ´ Silvio Santos Vem Aí´- MIS zoom_out_map 9/32 Anúncio do programa ´Vamos Brincar de Forca´, que foi exibido pela extinta TV Paulista em 1961 e apresentado pelo empresário e apresentador Silvio Santos - 06/12/2016

10. Exposição ´ Silvio Santos Vem Aí´- MIS zoom_out_map 10/32 Exposição ´Silvio Santos Vem Aí´, realizada no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo (SP) - 06/12/2016 (Bruno Menezes/VEJA.com) Exposição ´Silvio Santos Vem Aí´, realizada no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo (SP) - 06/12/2016

11. Exposição ´ Silvio Santos Vem Aí´- MIS zoom_out_map 11/32 Exposição ´Silvio Santos Vem Aí´, realizada no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo (SP) - 06/12/2016 (Bruno Menezes/VEJA.com) Exposição ´Silvio Santos Vem Aí´, realizada no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo (SP) - 06/12/2016

12. Exposição ´Silvio Santos Vem Aí´- MIS zoom_out_map 12/32 Exposição ´Silvio Santos Vem Aí´, realizada no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo (SP) - 06/12/2016 (Bruno Menezes/VEJA.com) Exposição ´Silvio Santos Vem Aí´, realizada no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo (SP) - 06/12/2016

13. Exposição ´ Silvio Santos Vem Aí´- MIS zoom_out_map 13/32 Exposição ´Silvio Santos Vem Aí´, realizada no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo (SP) - 06/12/2016 (Bruno Menezes/VEJA.com) Exposição ´Silvio Santos Vem Aí´, realizada no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo (SP) - 06/12/2016

14. Exposição ´Silvio Santos Vem Aí - MIS zoom_out_map 14/32 Exposição ´Silvio Santos Vem Aí´, realizada no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo (SP) - 06/12/2016 (Bruno Menezes/VEJA.com) Exposição ´Silvio Santos Vem Aí´, realizada no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo (SP) - 06/12/2016

15. Exposição ´ Silvio Santos Vem Aí´- MIS zoom_out_map 15/32 ´Cidade contra cidade´ foi um quadro apresentado durante o Programa Silvio Santos pela TV Tupi entre 1968 e 1971, e entre 1977 e 1980 pela TVS. Duas cidades competiam por prêmios através de gincanas realizadas na atração -06/12/2016 (Bruno Menezes/VEJA.com) ´Cidade contra cidade´ foi um quadro apresentado durante o Programa Silvio Santos pela TV Tupi entre 1968 e 1971, e entre 1977 e 1980 pela TVS. Duas cidades competiam por prêmios através de gincanas realizadas na atração -06/12/2016

16. Exposição ´ Silvio Santos Vem Aí´- MIS zoom_out_map 16/32 O ´Show de Calouros´ foi um programa de auditório apresentado por Silvio Santos entre julho de 1977 e 1992 - 06/12/2016 (Bruno Menezes/VEJA.com) O ´Show de Calouros´ foi um programa de auditório apresentado por Silvio Santos entre julho de 1977 e 1992 - 06/12/2016

17. Exposição ´ Silvio Santos Vem Aí´- MIS zoom_out_map 17/32 ´Qual é a Música´ estreou em 1976 no Programa Silvio Santos, pouco depois da saída de Silvio Santos da Rede Globo - 06/12/2016 (Bruno Menezes/VEJA.com) ´Qual é a Música´ estreou em 1976 no Programa Silvio Santos, pouco depois da saída de Silvio Santos da Rede Globo - 06/12/2016

18. Exposição ´ Silvio Santos Vem Aí´- MIS zoom_out_map 18/32 Exposição ´Silvio Santos Vem Aí´, realizada no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo (SP) - 06/12/2016 (Bruno Menezes/VEJA.com) Exposição ´Silvio Santos Vem Aí´, realizada no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo (SP) - 06/12/2016

19. Exposição ´ Silvio Santos Vem Aí´- MIS zoom_out_map 19/32 Réplica do cenário de ´Domingo no Parque´, que foi um programa de competição que fazia parte do Programa Silvio Santos entre 1977 e 1988 - 06/12/2016 (Bruno Menezes/VEJA.com) Réplica do cenário de ´Domingo no Parque´, que foi um programa de competição que fazia parte do Programa Silvio Santos entre 1977 e 1988 - 06/12/2016

20. Exposição ´ Silvio Santos Vem Aí´- MIS zoom_out_map 20/32 Réplica do cenário de ´Domingo no Parque´, que foi um programa de competição que fazia parte do Programa Silvio Santos entre 1977 e 1988 - 06/12/2016 (Bruno Menezes/VEJA.com) Réplica do cenário de ´Domingo no Parque´, que foi um programa de competição que fazia parte do Programa Silvio Santos entre 1977 e 1988 - 06/12/2016

21. Exposição ´ Silvio Santos Vem Aí´- MIS zoom_out_map 21/32 Exposição ´Silvio Santos Vem Aí´, realizada no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo (SP) - 06/12/2016 (Bruno Menezes/VEJA.com) Exposição ´Silvio Santos Vem Aí´, realizada no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo (SP) - 06/12/2016

22. Exposição ´Silvio Santos Vem Aí´ - MIS zoom_out_map 22/32 Exposição ´Silvio Santos Vem Aí´, realizada no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo (SP) - 06/12/2016 (Bruno Menezes/VEJA.com) Exposição ´Silvio Santos Vem Aí´, realizada no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo (SP) - 06/12/2016

23. Exposição ´ Silvio Santos Vem Aí´- MIS zoom_out_map 23/32 Em 1989, Silvio Santos decidiu concorrer à Presidência da República. Tentou encontrar um partido para se filiar e lançar sua candidatura e ficou com o nanico PMB (Partido Municipalista Brasileiro). Dias antes das eleições, teve sua candidatura indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral - 06/12/2016 (Bruno Menezes/VEJA.com) Em 1989, Silvio Santos decidiu concorrer à Presidência da República. Tentou encontrar um partido para se filiar e lançar sua candidatura e ficou com o nanico PMB (Partido Municipalista Brasileiro). Dias antes das eleições, teve sua candidatura indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral - 06/12/2016

24. Exposição ´ Silvio Santos Vem Aí´- MIS zoom_out_map 24/32 Em 1989, Silvio Santos decidiu concorrer à Presidência da República. Tentou encontrar um partido para se filiar e lançar sua candidatura e ficou com o nanico PMB (Partido Municipalista Brasileiro). Dias antes das eleições, teve sua candidatura indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral - 06/12/2016 (Bruno Menezes/VEJA.com) Em 1989, Silvio Santos decidiu concorrer à Presidência da República. Tentou encontrar um partido para se filiar e lançar sua candidatura e ficou com o nanico PMB (Partido Municipalista Brasileiro). Dias antes das eleições, teve sua candidatura indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral - 06/12/2016

25. Exposição ´ Silvio Santos Vem Aí´- MIS zoom_out_map 25/32 ´Topa Tudo Por Dinheiro´foi um programa de auditório comandado por Silvio Santos, e exibido pelo SBT entre 1991 e 2001 - 06/12/2016 (Bruno Menezes/VEJA.com) ´Topa Tudo Por Dinheiro´foi um programa de auditório comandado por Silvio Santos, e exibido pelo SBT entre 1991 e 2001 - 06/12/2016

26. Exposição ´ Silvio Santos Vem Aí´- MIS zoom_out_map 26/32 Retrato do humorista Ivo Holanda, durante a exposição ´Silvio Santos Vem Aí´, realizada no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo (SP) - 06/12/2016 (Bruno Menezes/VEJA.com) Retrato do humorista Ivo Holanda, durante a exposição ´Silvio Santos Vem Aí´, realizada no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo (SP) - 06/12/2016

27. Exposição ´ Silvio Santos Vem Aí´- MIS zoom_out_map 27/32 Com o enredo ´O Homem do Baú - Hoje é Domingo, é alegria, vamos sorrir e cantar´, a escola de samba Tradição contou a história do apresentador Silvio Santos no Carnaval de 2001, na Marquês de Sapucaí - 06/12/2016 (Bruno Menezes/VEJA.com) Com o enredo ´O Homem do Baú - Hoje é Domingo, é alegria, vamos sorrir e cantar´, a escola de samba Tradição contou a história do apresentador Silvio Santos no Carnaval de 2001, na Marquês de Sapucaí - 06/12/2016

28. Exposição ´ Silvio Santos Vem Aí´- MIS zoom_out_map 28/32 ´Casa dos Artistas´ foi o primeiro reality show da televisão brasileira, exibido pelo SBT entre 2001 e 2004, sendo apresentado por Silvio Santos. O programa rendeu a maior audiência da história da emissora - 06/12/2016 (Bruno Menezes/VEJA.com) ´Casa dos Artistas´ foi o primeiro reality show da televisão brasileira, exibido pelo SBT entre 2001 e 2004, sendo apresentado por Silvio Santos. O programa rendeu a maior audiência da história da emissora - 06/12/2016

29. Exposição ´ Silvio Santos Vem Aí´- MIS zoom_out_map 29/32 ´Casa dos Artistas´ foi o primeiro reality show da televisão brasileira, exibido pelo SBT entre 2001 e 2004, sendo apresentado por Silvio Santos. O programa rendeu a maior audiência da história da emissora - 06/12/2016 (Bruno Menezes/VEJA.com) ´Casa dos Artistas´ foi o primeiro reality show da televisão brasileira, exibido pelo SBT entre 2001 e 2004, sendo apresentado por Silvio Santos. O programa rendeu a maior audiência da história da emissora - 06/12/2016

30. Exposição ´ Silvio Santos Vem Aí´- MIS zoom_out_map 30/32 ´Namoro na TV´ foi exibido na década de 80, e comandado por Silvio Santos, sendo o primeiro programa de relacionamento da televisão brasileira - 06/12/2016 (Bruno Menezes/VEJA.com) ´Namoro na TV´ foi exibido na década de 80, e comandado por Silvio Santos, sendo o primeiro programa de relacionamento da televisão brasileira - 06/12/2016

31. Exposição ´ Silvio Santos Vem Aí´- MIS zoom_out_map 31/32 Réplica do cenário do seriado ´Chaves´, na exposição ´Silvio Santos Vem Aí´, realizada no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo (SP) - 06/12/2016 (Bruno Menezes/VEJA.com) Réplica do cenário do seriado ´Chaves´, na exposição ´Silvio Santos Vem Aí´, realizada no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo (SP) - 06/12/2016