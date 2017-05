Morte violenta de agente de Cristiano Araújo comove sertanejos

8 anos atrás começava uma amizade, uma história, dois sonhadores, que nunca desistiram. A vida nos levou a caminhos diferentes, mas nunca distantes. Difícil saber o que falar essa hora. Que Deus te receba de braços abertos irmão. Descanse em paz!

A post shared by Humberto e Ronaldo (@humbertoeronaldo) on May 23, 2017 at 9:24pm PDT