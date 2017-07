Morte seduz Malasartes em teaser de novo filme

O novo longa sobre Malasartes (personagem folclórico eternizado no Brasil por Mazzaropi) ganhou um teaser que mostra a própria Morte (Júlio Andrade) pensando em formas de seduzir o protagonista, para combater o tédio. O filme, previsto para estrear no dia 10 de agosto, ganhou notoriedade pela verba de 4,5 milhões de reais totalmente destinados aos efeitos especiais, valor alto tratando-se de cinema nacional.

Malasartes e o Duelo com a Morte mostra as trapaças do personagem e seu encontro com a Morte, que quer o jovem como seu sucessor no ramo de ceifamento de vidas. No entanto, Malasartes (Jesuíta Barbosa) terá de enfrentar a concorrência — e as ameaças — da bruxa Parca Cortadeira (Vera Holtz), que clama ser a antiga detentora do cargo, e Esculápio (Leandro Hassum), o estagiário da Morte. No plano terreno, o protagonista ainda precisará lidar com Próspero (Milhem Cortaz), irmão de Áurea (Ísis Valverde), que fará de tudo para impedir o relacionamento dela com o trapaceiro.

A produção é dirigida e roteirizada por Paulo Morelli, responsável por Cidade dos Homens (2007), e conta com Jesuíta Barbosa, vivendo seu primeiro protagonista nos cinemas.