Morre Zygmunt Bauman, criador do conceito de modernidade líquida

Morreu nesta segunda-feira o educador, sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman. Conhecido como criador do conceito de modernidade líquida, Bauman, 91 anos, faleceu na cidade de Leeds, onde vivia. A notícia foi dada pelo jornal Gazeta Wyborzca.

Um dos mais proeminentes intelectuais do século XX, Bauman nasceu na Polônia, em 1925. De origem judia, o sociólogo deixou o país com sua família ainda na infância para fugir da perseguição nazista. Se instalou na URSS, onde viveu até 1968, após ser expulso do Partido Comunista. Se mudou para Tel Aviv e depois para a Inglaterra, onde produziu a maior parte de seus escritos.

O padrão volátil dos relacionamentos e do consumo eram alguns dos temas caros ao sociólogo, que foram dissecados em livros como Vida para Consumo, Tempos Líquidos, A Sociedade Individualizada, Modernidade Líquida, O Mal-Estar da Pós-Modernidade, Amor Líquido e Capitalismo Parasitário são alguns de seus textos que fizeram sucesso pelo mundo.

A Editora Zahar é a principal responsável pela obra do pensador no Brasil. Para janeiro, a casa publicadora já prepara o lançamento de um novo escrito do autor, Estranhos À Nossa Porta, uma reflexão sobre a crise migratória atual.

Sua obra foi reconhecida com diversos prêmios, entre eles o Príncipe de Asturias de comunicação e humanidades, em 2010.