Morre William Peter Blatty, autor de ‘O Exorcista’

O escritor William Peter Blatty, autor do livro O Exorcista (1971), e vencedor do Oscar de melhor roteiro adaptado da obra para os cinemas em 1973, morreu nessa quinta-feira aos 89 anos. Segundo a mulher do autor, Julie, Blatty estava internado em um hospial de Maryland, nos Estados Unidos, para tratar mioloma múltiplo, um tipo de câncer no sangue.

A morte foi confirmada no Twitter por William Friedkin, diretor do filme O Exorcista. “Meu querido amigo e irmão que criou ‘O Exorcista’ se foi ontem”, postou nessa sexta.

Blatty ganhou ainda dois Globos de Ouro de melhor roteiro, com O Exorcista e com A Nona Configuração (1980), que ele também dirigiu. Foi diretor também de O Exorcista III (1990). No livro que o fez famoso, ele narra a história de um padre convocado para expulsar o demônio do corpo de uma menina. A obra ocupou durante 57 semanas a lista de mais vendidos do The New York Times. Tanto o livro quanto o filme são considerados clássicos do terror.