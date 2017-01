Morre Telmo de Avelar, 93 anos, dublador do Pateta

O ator e dublador Telmo de Avelar, conhecido por dar voz aos personagens de animações da Disney Pateta e Ludovico Von Pato, morreu na madrugada desta segunda-feira, aos 93 anos. A informação foi confirmada por Cida Cabral, representante do Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, onde Avelar morava há três anos.

“Ele sofria com um problema pulmonar e na perna. Com a idade, as coisas se complicaram”, diz Cida. Segundo ela, o ator, que enfrentou um tratamento contra um câncer, foi internado na sexta-feira, pois estava desidratado e se recusava a comer. Avelar deixa uma filha, Isabela.

Nascido em Curitiba, Avelar também atuou em novelas, como Irmãos Coragem (1970), Nina (1977) e Pai Herói (1979). Porém, focou a carreira na tradução de obras e dublagem de personagens e atores, Sargento Gonzales, do Zorro, Louis, da Pequena Sereia, e o ator James Stewart foram alguns que também ganharam a voz do curitibano.