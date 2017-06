Morre Peter Sallis, dublador dos filmes de ‘Wallace & Gromit’

O ator britânico Peter Sallis, conhecido por ser o dublador original do personagem Wallace da franquia de animação Wallace & Gromit morreu no último dia 2, aos 96 anos, anunciou seu empresário nesta segunda-feira.

No Reino Unido, Sallis também é bastante famoso pelo personagem Norman Clegg, da série cômica Last of the Summer Wine. Ele participou da série desde sua estreia, em 1973, até seu final, em 2010 – foi o único ator a ter aparecido em todos os 295 episódios da produção.

Nos filmes de Wallace & Gromit, emprestou sua voz ao excêntrico inventor a todos os filmes da franquia, composta por quatro curtas e um longa-metragem: Wallace & Gromit: Um Grande Passeio (1989, curta), Wallace & Gromit: As Calças Erradas (1993, curta), Wallace & Gromit: O Fio da Navalha (1995, curta), Wallace & Gromit – A Batalha dos Vegetais (2005, longa) e Wallace & Gromit: Uma Questão de Pão ou Morte (2008, curta).