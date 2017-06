Morre o ator Michael Nyqvist, protagonista da saga ‘Millennium’

Morreu nesta terça-feira o ator sueco Michael Nyqvist, protagonista da versão original da saga Millenium. O ator, que tinha 56 anos, sofria de câncer de pulmão. “É com grande tristeza que eu confirmo que nosso querido Michael, um dos atores mais respeitados e talentosos da Suécia, morreu cercado de sua família após um ano lutando contra um câncer no pulmão”, diz um comunicado de seu assessor de imprensa.

“A felicidade e a paixão de Michael eram contagiantes para quem o conhecia e amava. Seu charme e seu carisma eram inegáveis e seu amor pelas artes foi sentido por todos que tiveram o prazer de trabalhar com ele”, termina o texto.

Nyqvist se formou como ator em Malmö, no sul do país, e chegou a fazer parte do Dramaten, o prestigioso teatro de Estocolmo, obtendo os primeiros papéis de sucesso de sua carreira. Ao mesmo tempo, também passou a atuar na televisão e no cinema.

Reconhecido em seu país, Nyqvist só foi ganhar espaço em Hollywood após interpretar o jornalista Mikael Blomkvist na saga Millenium. No cinema americano, o ator fez filmes como Missão Impossível – Protocolo Fantasma e De Volta ao Jogo. Em 2011, a série Millenium ganhou uma versão hollywoodiana protagonizada por Daniel Craig.

(Com EFE)