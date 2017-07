Morre o ator Martin Landau

O legendário ator americano Martin Landau, conhecido por suas interpretações em filmes como “Intriga Internacional”, de Alfred Hitchcock, e na série de televisão “Missão Impossível”, morreu aos 89 anos, segundo informou neste domingo o portal “TMZ”.

O ator morreu no sábado de “complicações inesperadas” após uma hospitalização breve em um hospital da Universidade da Califórnia, de acordo com o portal especializado em famosos, que já informou da morte de estrelas como Michael Jackson e Prince.

Nascido no Brooklyn (Nova York) no dia 20 de junho de 1928, Landau trabalhou como desenhista no jornal “New York Daily News” antes de começar a sua carreira como ator.

Influenciado pela obra de Charlie Chaplin, fez sua estreia na Broadway em 1957 e o seu primeiro papel importante no cinema chegou em 1959 com “Intriga Internacional” de Hitchcock.

Além de seu papel como Rollin Hand na série de televisão “Missão: Impossível”, que protagonizou junto com sua então esposa, Barbara Bain, Landau será lembrado pelas suas interpretações em “Tucker: um Homem e seu Sonho”, de Francis Ford Coppola, e “Crimes e Pecados”, de Woody Allen, entre outras.

Também pela sua caraterização de Bela Lugosi no filme de Tim Burton “Ed Wood” (1994), papel pelo qual recebeu um Oscar.

Landau deixa duas filhas, Susan e Juliet.

