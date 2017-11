Morre o artista plástico Frans Krajcberg, aos 96 anos

Morreu nesta quarta-feira o artista plástico Frans Krajcberg, aos 96 anos. O escultor que trabalhava com materiais vindos na natureza, especialmente troncos e raízes de árvores atingidas por incêndios, estava internado no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro.

De origem polonesa, Krajcberg chegou ao Brasil em 1948, após perder toda a família em um campo de concentração pós-ocupação nazista na Polônia. Em 1951, ele expôs seu trabalho na 1ª Bienal de São Paulo. Já na 4ª edição, ele ganharia o prêmio de melhor pintor, no mesmo ano em que se naturaliza brasileiro, 1957.

zoom_out_map 1 /14 Frans Krajcberg, ecologista e artista plástico polonês naturalizado brasileiro - 30/04/1992 (MARCOS ROSA/) O artista plástico Frans Krajcberg

zoom_out_map 2 /14 Frans Krajcberg, artista plástico - 21/07/2011 (MANOEL MARQUES/VEJA/) O artista plástico Frans Krajcberg

zoom_out_map 3 /14 O artista plástico Frans Krajcberg - 01/05/2002 (Gamma-Rapho/) O artista plástico Frans Krajcberg - 01/05/2002

zoom_out_map 4 /14 O artista plástico Frans Krajcberg - 01/05/2002 (Raphael GAILLARDE/Gamma-Rapho/) O artista plástico Frans Krajcberg - 01/05/2002

zoom_out_map 5 /14 O artista plástico Frans Krajcberg - 01/05/2002 (Raphael GAILLARDE/Gamma-Rapho/) O artista plástico Frans Krajcberg - 01/05/2002

6. O artista plástico Frans Krajcberg zoom_out_map 6 /14 Escultura de Frans Krajcberg que será exposta na mostra "Frans Krajcberg - Natura", no Pavilhão da Oca, São Paulo, 2008. (VEJA SP/) O artista plástico Frans Krajcberg

7. Frans Krajcberg, escultor. zoom_out_map 7 /14 Frans Krajcberg, escultor - 19/03/2008 (IRMO CELSO/) O artista plástico Frans Krajcberg

8. O artista plástico Frans Krajcberg zoom_out_map 8 /14 32ª Bienal de Artes de São Paulo, no Pavilhão do Ibirapuera. Obra de Frans Krajcberg - 29/08/2016 (Leo Martins/) O artista plástico Frans Krajcberg

9. O artista plástico Frans Krajcberg zoom_out_map 9 /14 32ª Bienal de Artes de São Paulo, no Pavilhão do Ibirapuera. Obra de Frans Krajcberg - 29/08/2016 (Leo Martins/) O artista plástico Frans Krajcberg

10. O artista plástico Frans Krajcberg zoom_out_map 10 /14 Frans Krajcberg, escultor - 21/09/2005 (CRISTIAN CANCINO/VEJA SP/) O artista plástico Frans Krajcberg

11. O artista plástico Frans Krajcberg zoom_out_map 11 /14 32ª Bienal de Artes de São Paulo, no Pavilhão do Ibirapuera. Obra de Frans Krajcberg - 29/08/2016 (Leo Martins/) O artista plástico Frans Krajcberg

12. Frans Krajcberg, escultor polonês naturalizado brasileiro. zoom_out_map 12 /14 Frans Krajcberg, escultor polonês naturalizado brasileiro - 27/08/1986 (VEJA/) Frans Krajcberg

zoom_out_map 13 /14 O artista plástico Frans Krajcberg - 01/05/2002 (Raphael GAILLARDE/Gamma-Rapho/) O artista plástico Frans Krajcberg - 01/05/2002

zoom_out_map 14/14 O artista plástico Frans Krajcberg 24/03/1975 (Keystone/) O artista plástico Frans Krajcberg

No meio tempo, o artista chegou a ser contratado para trabalhar nas indústrias Klabin de Monte Alegre, no Paraná. Mas seu temperamento o levou a deixar o emprego e montar uma choupana em uma floresta, experiência que lhe rendeu o primeiro contato com a natureza local.

Até 1972, quando se fixa na Bahia, Krajcberg viveu no Rio de Janeiro, Paris e Ibiza. Viajou pelo mundo e usou sua obra para mostrar as interferências humanas na natureza, suas destruições e consequências. Ao longo da vida, transitou pela pintura, escultura, gravura e fotografia.

Confira abaixo um trecho do documentário O Grito Krajcberg: