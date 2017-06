Morre ‘musa dos Rolling Stones’, Anita Pallenberg, aos 73 anos

Foi anunciado nesta terça-feira o falecimento de Anita Pallenberg. A atriz e modelo italiana ficou conhecida mundialmente por ser uma das musas da banda Rolling Stones. O anúncio foi feito pela conta do Instagram da amiga e atriz Stella Schnabel, de acordo com o jornal britânico The Guardian, mas as causas da morte e sua data exata ainda não são conhecidas.

Anita nasceu em 1944 em Roma, durante a ocupação alemã. Aos 16 anos, foi expulsa da escola e começou a fazer trabalhos como modelo. A carreira possibilitou que se mudasse para Nova York e em 1965 conseguiu acesso ao backstage de um show dos Rolling Stones.

Após conhecer a banda, começou a namorar o guitarrista Brian Jones. A relação entre os dois foi extremamente conturbada. Quando se separaram, Anita engatou um relacionamento com Keith Richards, com quem fiacria por doze anos, entre 1967 a 1979, e teria três filhos, um dos quais morreu pouco depois do parto. O casal, no entanto, era conhecido por ter problemas com drogas, o que levou ao divórcio. A modelo ainda foi par romântico do vocalista Mick Jagger no filme Performance, em 1970.

Durante o período em que estava envolvida com a banda, Anita foi considerada “musa” dos Rolling Stones. Além de contribuir como backing vocal na música Sympathy for the Devil de 1968, as faixas You Got the Silver (1979) e Angie (1973) foram inspiradas na modelo.

Anita seguiu com a carreira de atriz, participando em 1968 de filmes como Barbarella e Candy, com Marlon Brandon. Depois disso, entrou para o mundo fashion, fazendo um curso de moda na universidade de Londres Central Saint Martins até 1994.

Anita Pallenberg deixou dois filhos, Marlon e Angela. A sua segunda filha, Tara, faleceu com apenas 3 meses em 1976.