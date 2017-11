Malcolm Young, guitarrista do AC/DC, morre aos 64 anos

Malcolm Young, guitarrista do AC/DC, morreu neste sábado aos 64 anos de idade. A informação foi divulgada na página oficial do grupo no Facebook. Embora as causas da morte do músico não tenham sido divulgadas, ele sofria há tempos de demência, mal que o afastou dos palcos e dos estúdios de gravação desde 2014.

Quando se fala em AC/DC, a primeira imagem que se tem é a do guitarrista principal, Angus Young, com seu uniforme de estudante ou performances que se assemelham a de um ataque epilético. Ou de Bon Scott (morto em 1980, afogado em seu próprio vômito) e seu substituto, cantores de voz rascante. Malcolm, no entanto, era a alma e o líder do AC/DC, atributos que ele carregava de maneira discreta. O grupo nasceu em 1973 e tinha como principal característica a sólida base rítmica de Malcolm, que dava liberdade para os solos desenfreados de Angus. Ele também era conhecido por controlar o grupo com mão de ferro, seja no vai-e-vem de integrantes e produtores, seja na ordem de manter a batida básica de baixo e bateria que sempre caracterizou o som do quinteto australiano.

Malcolm Young nasceu em Glasgow, na Escócia, no dia 06 de janeiro de 1953. Aos dez anos de idade, mudou-se com a família para Sidney, na Austrália. Dez anos depois da chegada ao novo lar, nascia o AC/DC. O grupo teve um rodízio considerável de integrantes, mas sua formação se estabilizou com os irmãos Malcolm e Angus nas guitarras, o baixista Cliff Williams, o baterista Phil Rudd e o vocalista Bon Scott – um fiel adepto da tríade “sexo, drogas e rock’n’roll”. Com a morte de Scott, em 1980, o escocês Brian Johnson assumiu os vocais. O estilo básico de rock’n’roll do AC/DC (uma espécie de “Chuck Berry mais pesado e acelerado) foi a princípio desenvolvido com a ajuda de George Young, irmão mais velho de Malcolm e Angus. George, que havia sido guitarrista dos Easybeats, uma banda pop dos anos 60, foi o produtor dos primeiros discos do quinteto. Mas o sucesso chegou apenas quando eles recrutaram o produtor sul africano John “Mutt” Lange. Foi ele quem desenvolveu uma sonoridade mais agressiva para o AC/DC, expresso em discos como Highway to Hell (1979) e Back in Black (1980).

Em 2014, surgiram rumores que de Malcolm não andava bem de saúde. Ele foi diagnosticado com demência, mas Angus revelou numa entrevista de rádio que seu irmão passou por problemas no pulmão e no coração. Stevie Young, sobrinho de Malcolm e Angus, foi seu substituto. É a segunda grande perda na família AC/DC. Em 22 de outubro, morreu George Young. As causas também não foram reveladas. Abaixo, cinco grandes momentos da guitarra de Malcolm Young.