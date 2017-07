Morre Joan Lee, mulher de Stan Lee, aos 93 anos

Morreu nesta quinta-feira Joan Lee, mulher de Stan Lee, aos 93 anos. “Confirmo a triste notícia de que Joan Lee morreu na manhã desta quinta-feira em paz e cercada de seus familiares”, disse um porta-voz do quadrinista da Marvel em comunicado enviado ao site da revista The Hollywood Reporter, que pedia também que a privacidade da família fosse respeitada. Joan sofreu um acidente vascular cerebral no começo desta semana e foi hospitalizada, segundo fontes da publicação.

Nascida em Newcastle-on-Tyne, na Inglaterra, Joan era modelo de chapéus e já estava casada com outro homem quando conheceu Stan Lee. Apaixonou-se por ele, pediu o divórcio e oficializou a união com o quadrinista em 5 de dezembro de 1947, seis semanas depois de se conhecerem. Eles tiveram duas filhas, J.C. (Joan Celia), que nasceu em 1950, e Jan, que morreu três dias após seu nascimento, em 1953.

Lee atribui a Joan sua inspiração para ter continuado a trabalhar com histórias em quadrinhos entre as décadas de 50 e 60. Ele afirma que estava desiludido com a profissão e o universo das HQs e queria desistir. “Antes de você desistir, por que não cria uma revista da qual vai sentir orgulho?”, perguntou Joan. Lee, então, criou em 1961 O Quarteto Fantástico, que impulsionou os negócios da Marvel, dando o primeiro passo para que a empresa se transformasse na grande produtora que é hoje.

Joan dublou duas séries que a Marvel produziu nos anos 1990, Fantastic Four (como Miss Forbes) e Spider-Man (como Madame Web). Ela também fez uma participação especial em X-Men: Apocalipse (2016). Ela ainda escreveu um romance, The Pleasure Palace, de 1987.