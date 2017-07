Morre ator John Heard, de ‘Esqueceram de Mim’ e ‘Os Sopranos’

O ator americano John Heard, de 72 anos, morreu na noite desta sexta-feira em um hotel da Califórnia por razões ainda desconhecidas, informou neste sábado o site TMZ. Com 40 anos de carreira, Heard participou do filme Esqueceram de Mim, na pele do pai do personagem interpretado por Macaulay Culkin.

A polícia foi chamada para prestar assistência ao ator por uma emergência médica não especificada, mas só chegou a tempo de certificar sua morte no local. De acordo com um representante do ator, Heard tinha se submetido a uma pequena cirurgia nas costas na quarta-feira e estava se recuperando nesse hotel.

Além da participação nos dois filmes de Esqueceram de Mim, Heard atuou em longas como Tempo de Despertar (1990) e Quero Ser Grande (1988). Também foi visto em séries da televisão como Miami Vice, Prison Break, CSI: Miami e Os Sopranos. A última, aliás, lhe rendeu uma indicação ao Emmy pelo papel do detetive corrupto Vin Makazian.

(Com agência EFE)