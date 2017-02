Morre, aos 76 anos, o cantor americano Al Jarreau

O cantor americano Al Jarreau, 76 anos, morreu neste domingo. A informação foi confirmada por representantes do músico em seu site oficial. Sete vezes ganhador do Grammys, Jarreau havia sido hospitalizado recentemente em Los Angeles, nos EUA com sintomas de exaustão. As causas da morte ainda não foram divulgadas.

Jarreau viria ao Brasil em março cantar os seus sucessos como “Moonlighting”, “Mornin’,” “After All, “We’re In This Love Together”. Ele iria participar do Música em Trancoso, ao lado de Larry Baird, o tecladista Larry Williams, o baterista Mark Simmons, o baixista Chris Walker e o arranjador Gil Goldenstein.

De acordo com o representante do cantor, a família decidiu fazer uma cerimônia privada. Eles pediram ainda que os fãs não enviassem flores ou presentes para o escritório ou para casa, e sim contribuições para a fundação Wisconsin Foundation for School Music.