Morre aos 53 anos a atriz e comediante Márcia Cabrita

Morreu nesta sexta-feira a atriz e comediante carioca Márcia Cabrita. Ela tinha 53 anos e lutava contra um câncer no ovário diagnosticado em 2010. A doença levou Márcia a deixar a novela Novo Mundo, da faixa das 6 da Globo, em que fazia Narcisa. Márcia Cabrita deixa uma filha, Manoela, de 16 anos.

A atriz é conhecida por papéis na TV como a desbocada empregada Neide Aparecida do humorístico Sai de Baixo, personagem que interpretou de 1997 a 2000. Ela também fez parte do elenco de Pete pecados (2007) e Beleza Pura (2008). Sua última novela foi Morde & Assopra, em 2011.

A notícia da morte sensibilizou colegas a atriz, que vêm publicando homenagens a ela nas redes sociais. “Amiga, vai com Deus, eu tive o prazer, a alegria, a sorte de trabalhar, conviver, contracenar com você. Eu amo você. O céu está em festa, pois está recebendo o anjo mais lindo, você fará muita falta, nos encontramos no céu. #triste #tristeza #marciacabrita #euteamo #vaicomDeus #saudades #vaidosa. Descanse em paz”, escreveu a também atriz Cacau Protásio no Instagram.