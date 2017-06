Morre Adam West, o Batman da década de 60

O ator americano Adam West, de 88 anos, faleceu ontem à noite, em decorrência de uma leucemia. O anúncio da morte foi publicado por familiares, no perfil oficial do ator no Twitter. West foi o intérprete do herói Batman na série da emissora ABC, exibida originalmente entre 1966 e 1968. No primeiro ano de transmissão, a série fez um sucesso estrondoso e foi indicada ao Emmy. West é o responsável por eternizar o bordão do “na mesma bat-hora, no mesmo bat-canal”. Ele é uma das faces mais famosas de Batman e ficou conhecido por atribuir um ar cômico ao personagem.

Antes de estrelar como o herói morcego, West atuou em filmes como Voodoo Island (1957). Geronimo (1962), Robinson Crusoé em Marte (1964) e Os Três Patetas – Reis do Faroeste (1965). Depois, dedicou-se exclusivamente à atuação como Batman. Porém, após três temporadas, a audiência da série caiu e os produtores decidiram descontinuá-la. West fez alguns filmes de pouco sucesso nos anos seguintes, e voltou para as séries como dublador. Deu voz a personagens nos desenhos Os Simpsons, Padrinhos Mágicos e Uma Família da Pesada.

O ator deixa a esposa Marcelle, seis filhos, cinco netos e dois bisnetos.