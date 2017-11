Monica Iozzi quebra jejum de 6 meses e volta às redes sociais

Monica Iozzi está de volta às redes sociais depois mais de seis meses. A atriz e apresentadora tinha parado de postar em suas contas do Facebook, Instagram e Twitter em maio deste ano, após ser alvo de um processo do ministro Gilmar Mendes e questionar uma publicidade das lojas Marisa, que envolvia a esposa do ex-presidente Lula.

Em um post na mesma conta do Facebook que usava em maio, Monica comemorou a volta com uma citação de Alejandro Jorodowsky: “Entre o que eu penso e o que eu quero dizer, o que eu digo e o que você ouve, o que você quer ouvir e o que você acha que entendeu, há um abismo”.

No Instagram, a atriz criou um novo usuário chamado “senhorita.iozzi”. “Porque, quando a gente volta, tem que voltar com tudo”, explicou em um post que divulgava a nova rede.

Em 2016, Iozzi foi condenada a pagar 30 000 reais por um processo do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes por danos morais, após uma postagem no Instagram em que afirmava: “Gilmar Mendes concedeu habeas corpus para Roger Abdelmassih, depois de sua condenação a 278 anos de prisão por 58 estupros”.

Em maio deste ano, a apresentadora ainda recebeu uma avalanche de críticas por questionar a publicidade das lojas Marisa, que se aproveitou do depoimento de Lula ao juiz Sergio Moro para uma campanha de Dia das Mães. “Se sua mãe ficar sem presente, a culpa não é da Marisa”, dizia o anúncio, uma referência aos que viram na citação da ex-primeira-dama Marisa por Lula, em questões sobre o tríplex do Guarujá, uma forma de tentar jogar a culpa na mulher. Pouco depois de fazer o post em que criticava a rede de lojas, a atriz publicou outro em que falava sobre dar um tempo na “luta” — mas “não desistir”.

Mônica já está fazendo posts regulares no Facebook e no Instagram. Além de postar imagens suas, divulgou o seu novo tarbalho na televisão, Palavras em Série, que será exibido no canal GNT.