Monica Iozzi e globais causam com nude coletivo

Nada como o nude de uma celebridade para esquentar o começo de um ano. Melhor ainda se a imagem for coletiva, como a compartilhada pelo ex-Malhação Rael Barja nesta quarta-feira em seu perfil no Instagram.

O grupo, malandramente apelidado de “a parte de humanas da Globo” por um seguidor, posou na Catarata dos Couros, uma das cachoeiras do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (GO), onde o nudismo é permitido. Marcaram presença na foto os glúteos da atriz e apresentadora Monica Iozzi, além do casal Gabriel Leone (sensação da novela Velho Chico) e Carla Salle e dos atores Maurício Destri, Alejandro Claveaux, Caroline Abras, Juliana Lohmann e Ícaro Silva. Eles estão aproveitando as férias na reserva ambiental, distante cerca de 230 km de Brasília.

Para decepção geral (principalmente dos fãs de Monica Iozzi, que queriam ver mais cliques dos atributos da moça), somente Rael dividiu com o mundo o momento ousado. Os outros optaram por compartilhar fotos mais convencionais.

Chapada dos Veadeiros, 1979. Éramos doces… A photo posted by Monica Iozzi (@monica.iozzi) on Dec 28, 2016 at 6:26pm PST