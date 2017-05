Monica Iozzi antes de deixar redes: ‘Não significa desistir’

A atriz Monica Iozzi desistiu do Instagram e do Twitter depois de receber uma avalanche de críticas por questionar a publicidade de oportunidade das lojas Marisa, que se aproveitou do depoimento de Lula ao juiz Sergio Moro para uma campanha de Dia das Mães. “Se sua mãe ficar sem presente, a culpa não é da Marisa”, dizia o anúncio, uma referência aos que viram na citação da ex-primeira-dama Marisa por Lula, em questões sobre o tríplex do Guarujá, uma tentativa de jogar a culpa em alguém que já morreu. Pouco depois de fazer o post em que criticava a rede de lojas, a atriz publicou outro em que falava sobre dar um tempo na “luta” — mas “não desistir”. Ambos ainda estão disponíveis no Facebook, de onde ela não saiu.

“Porque de vez em quando, por mais que ainda exista esperança, nos cansamos de repetir e defender o óbvio. Não significa desistir”, dizia Monica no post seguinte ao dedicado a Marisa. “Significa respirar fundo e esperar até que a alegria em lutar retorne. E sim, ela há de voltar! Mas não agora…” Na sequência, ela colou um texto do médico Régis Eric Maia Barros, que se identifica com a esquerda e já defendeu a vinda dos cubanos para o programa Mais Médicos.

O post que indispôs Monica com o público nas redes sociais, também feito na sexta-feira, dizia que as lojas Marisa tinham responsabilidade para com a ex-primeira-dama, não importando o que Lula pudesse ter dito a respeito dela. “Não interessa o que Lula disse! Não interessa a interpretação de ninguém sobre o que ele disse. Esqueçam o Lula! Estamos falando sobre uma senhora que sofreu muito antes de morrer”, escreveu a atriz. “Uma empresa utilizar a imagem de uma pessoa falecida para fazer marketing???? Onde vamos parar? Meu Deus!!! Não há mais respeito a nada no mundo??? Nem à memória de uma mãe, de uma avó? Que nojo. Que tristeza.”

Nos comentários, Monica foi atacada por quem está contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No total, foram mais de 4.200 respostas à publicação da atriz.

Abaixo, o último post de Monica Iozzi no Facebook: