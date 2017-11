Monalysa Alcântara, a brasileira na disputa do Miss Universo

1. Monalysa Alcântara, Miss Brasil 2017 zoom_out_map 1/18 Monalysa Alcântara, Miss Brasil 2017 (Miss Universe/) Monalysa Alcântara, Miss Brasil 2017

2. Monalysa Alcântara zoom_out_map 2/18 Candidata do estado do Piauí, Monalysa Alcântara, vence o concurso Miss Brasil 2017, realizado em Ilhabela (SP) (Cristina Novinsky/Futura Press/) Candidata do estado do Piauí, Monalysa Alcântara, vence o concurso Miss Brasil 2017, realizado em Ilhabela (SP)

5. Monalysa Alcântara, Miss Brasil 2017 zoom_out_map 5/18 Monalysa Alcântara, Miss Brasil,, participa de jantar com Carmen Muñoz, Miss República Dominicana; Lauriela Martins, Miss Angola e Blerta Leka, Miss Albania - 16/11/2017 (Patrick Prather/Miss Universe/) Monalysa Alcântara, Miss Brasil,, participa de jantar com Carmen Muñoz, Miss República Dominicana; Lauriela Martins, Miss Angola e Blerta Leka, Miss Albania - 16/11/2017

6. Miss Brasil 2017 - Monalysa Alcântara zoom_out_map 6/18 A piauiense Monalysa Alcântara, de 18 anos, venceu o concurso Miss Brasil BE Emotion, em Ilha Bela na noite de sábado (19) (Miss Brasil BE Emotion/) A piauiense Monalysa Alcântara, de 18 anos, venceu o concurso Miss Brasil BE Emotion, em Ilha Bela na noite de sábado (19)

9. Monalysa Alcântara - Miss Brasil 2017 - Racismo zoom_out_map 9/18 A nova Miss Brasil, Monalysa Alcântara, recebe a coroa da paranaense Raissa Santana, a eleita de 2016 (Reprodução/)

13. Raissa Santana e Monalysa Alcântara zoom_out_map 13/18 A ex-Miss Brasil Raissa Santanta ao lado candidata do estado do Piauí, Monalysa Alcântara, vencedora o do concurso 2017 em Ilhabela (SP) (Cristina Novinsky/Futura Press/) A ex-Miss Brasil Raissa Santanta ao lado candidata do estado do Piauí, Monalysa Alcântara, vencedora o do concurso 2017 em Ilhabela (SP)

17. Monalysa Alcântara, Miss Brasil 2017 zoom_out_map 17/18 Natividad Leivi, Miss Chile; Elena Correa, Miss Costa Rica; Monalysa Alcântara, Miss Brasil e Alisson Abarca, Miss El Salvador, participam de evento em Las Vegas - 19/11/2017 (Patrick Prather/Miss Universe/) Natividad Leivi, Miss Chile; Elena Correa, Miss Costa Rica; Monalysa Alcântara, Miss Brasil e Alisson Abarca, Miss El Salvador, participam de evento em Las Vegas - 19/11/2017