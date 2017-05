Modelo é condenada por selfie que expõe idosa nua em vestiário

Dani Mathers, uma modelo de Los Angeles que trabalha para a Playboy americana, foi condenada a 30 dias de trabalho social por expor sem consentimento — e ainda ridicularizar — uma mulher nua, ao fazer uma selfie no vestiário da academia. A senhora, de 70 anos, tomava banho sem saber que era clicada e teve seu corpo exposto e vilipendiado nas redes sociais, em julho do ano passado. Junto à imagem do chuveiro, Dani escreveu “Se eu não posso fingir que não vi isso, você também não” (“If I can’t unsee this / then you can’t either”).

A modelo, que não contestou a acusação criminal de invasão de privacidade, terá de apagar grafites pela cidade de Los Angeles. Ela também ficará em condicional por três anos, de acordo com a Procuradoria da cidade de Los Angeles, que processou Dani Mathers. “A mensagem hoje é clara: constranger alguém pelo seu corpo não é tolerado na cidade de Los Angeles”, disse o procurador Mike Feuer em um comunicado depois da condenação da modelo.

A lei da Califórnia proíbe que se tire fotos desse tipo em segredo, mas não a sua distribuição online. Uma legislação agora em estudo na capital do Estado deve estabelecer penalidades para quem as compartilha pela internet, disse Feuer.

A pena poderia ter sido pior. A modelo de 30 anos poderia ter passado até seis meses na prisão. “Dani está muito aliviada que o processo esteja ficando para trás”, disse seu advogado, Tom Mesereau, por telefone. “Ela está muito arrependida do que aconteceu. Todos nós somos gratos que ela não será presa e não contestamos a acusação de contravenção”.

(Com agência Reuters)