Modelo brasileira faz a gostosona invejada em comédia americana

Alessandra Ambrosio integra o elenco da comédia americana Pai em Dose Dupla 2, estrelada por Will Ferrell e Mark Wahlberg. A participação da top não rendeu nenhuma fala no trailer da produção, que foca nas trapalhadas dos protagonistas e na atuação dos veteranos Mel Gibson e John Lithgow. No entanto, Alessandra é a estrela do novo teaser divulgado nesta quinta-feira no Brasil — uma cena escolhida sob medida para a publicidade do longa no país.

A modelo brasileira interpreta Karen, par romântico de Dusty (Mark Wahlberg) Na cena, a personagem chama a atenção pela beleza e pelo corpo escultural em uma apresentação escolar de crianças, o que cria uma certa rivalidade com a ex-esposa de Dusty, Sara (Linda Cardelini).

A investida da über model na carreira de atriz acontece após deixar o cargo de angel da Victoria’s Secrets depois de 17 anos de contrato com a marca. A sua despedida do desfile anual da grife será exibida no dia 28 de novembro na TV americana.