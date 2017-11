Moacyr Franco conversa com Multishow sobre programa

Demitido do SBT há menos de duas semanas, Moacyr Franco pode não ficar desempregado por muito tempo. O humorista, que acumulava vinte anos de trabalho na emissora de Silvio Santos, está conversando com o canal pago Multishow sobre a possibilidade de um programa próprio.

Além disso, há ainda conversas do comediante com a Globo para participações em programas como o Vídeo Show. Ele também vai continuar no quadro de jurados do Programa Raul Gil, como já havia afirmado em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, e há a possibilidade de voltar a produzir o quadro Eu Conto a História, no Programa do Ratinho.