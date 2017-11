Misaki: melhor restaurante oriental de Fortaleza

Uma porta de madeira com quase 4 metros de altura dá acesso ao salão enfeitado por vasos de plantas e um estreito aquário com carpas que se estende ao longo de uma das paredes. O classudo ambiente, contudo, não é o único chamariz do restaurante, eleito o melhor de sua especialidade pela quarta vez. Fazem sucesso por ali as sugestões criativas do sushiman Edson Nakada, cujo trabalho pode ser observado através de um vidro. Uma delas, chamada de pirulito de salmão crocante (R$ 19,00, com quatro unidades), costuma abrir os pedidos da maior parte dos clientes cativos. A invenção consiste em um bastão do peixe empanado envolto em uma lâmina do pescado com cream cheese e molho de acerola. Outra criação incomum do chef é o gunkan de tilápia coberto com camarão, shimeji e geleia de jabuticaba (R$ 15,50, com duas unidades). De domingo a quarta-feira na hora do jantar e diariamente durante o almoço, o restaurante serve um festival que inclui entrada, prato quente e combinado com catorze sushis por R$ 69,00. O cardápio lista ainda entradas como a lula recheada com shimeji e camarão ao molho tarê (R$ 56,00) e receitas que vão além da cozinha oriental, caso da lagosta umai, com molho cremoso de manteiga, arroz de espinafre e batata assada com parmesão e orégano (R$ 125,00). Para fãs de saquê, a dica é o leve e adocicado Gekkeikan Silver (R$ 49,00 a dose). Jardins Open Mall, Avenida Desembargador Moreira, 1011, Aldeota, ☎ 3433-1050 (72 lugares). 11h/0h. Aberto em 2009. Aqui tem iFood. $$$

2º lugar: Soho

A decoração rica, em luminárias, traz um clima intimista ao ambiente. Uma das entradas mais solicitadas são os mexilhões soho, cozidos com saquê (R$ 54,90, para duas pessoas). Depois, pode vir à mesa o makimono especial, composto de doze peças (R$ 64,90). O prato reúne enrolados de camarão com salmão flambado, acelga com salmão grelhado e Doritos, hot philadelphia, entre outros. Para acompanhar, a caipirosca de lichia pode ser preparada com vodca Smirnoff (R$ 24,90) ou Cîroc (R$ 39,90). A sobremesa suspiro gelado intercala-se de camadas de sorvete de frutas vermelhas, suspiro de limão e calda de morango (R$ 19,90). Shopping RioMar, Papicu, ☎ 3099-1167 (120 lugares). 12h/15h e 18h/22h (qui. e sex. até 23h, sáb. sem intervalo até 23h, dom. sem intervalo até 22h30). Aberto em 2009. $$$

3º lugar: Fuji Sushi Lounge

Dividido em áreas externa e interna, o ambiente a meia-luz pode sediar a happy hour, das 18h às 20h, e o jantar. Servido como entrada, o ceviche de frutos do mar (R$ 39,00) é uma boa pedida. Para a etapa principal, o prato mais procurado é o combinado de quarenta peças, entre sushis e sashimis criados pelo chef (R$ 189,00, para quatro pessoas). Os morangos no vinho tinto com sorvete de creme (R$ 19,00) podem arrematar a refeição. Rua Leonardo Mota, 774, Aldeota, ☎ 3067-7352 (100 lugares). 18h/0h. Aberto em 2013. $$$