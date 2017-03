MIS consulta Silvio Santos para esticar exposição em SP

Silvio Santos Vem Aí, a exposição do MIS (Museu da Imagem e do Som) em homenagem ao Homem do Baú em São Paulo, pode ganhar mais duas semanas. A assessoria pessoal do apresentador foi procurada no fim da semana passada pela direção do museu, que pretende postergar o término da mostra de 12 de março, data inicialmente prevista, para o dia 26. A decisão será tomada ainda nesta segunda.

De acordo com o MIS, entre 7 de dezembro, data da abertura, e o Carnaval, 73.000 pessoas visitaram a exposição, que narra toda a trajetória de Silvio Santos, desde o nascimento no Rio de Janeiro até os dias atuais, passando pela época em que atuou como camelô, quando tocou um bar com alto-falante em uma barca para Niterói, e seus primeiros passos no rádio.

Como faz todos os anos, Silvio Santos curte um período de descanso em Orlando, Estados Unidos, onde tem casa. Descanso relativo: embora não esteja gravando, despacha assuntos do SBT de lá, remotamente. Ele deve retornar no final do mês e voltar a gravar em abril.