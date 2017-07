Minions passam a perna em Mulher-Maravilha no Brasil

Como esperado, Meu Malvado Favorito 3, que estreou na última quinta-feira, ficou em primeiro lugar na lista dos mais assistidos nos cinemas brasileiros ao longo do fim de semana. O novo episódio da animação estrelada pela família de Gru e um estranho grupo de minions levou mais de 1,4 milhões de pessoas às salas exibidoras no país, arrecadando mais de 25 milhões de reais. A produção tomou o primeiro lugar do pódio de Mulher-Maravilha que, em sua quinta semana em cartaz, cai pela primeira vez, mas se mantém na segunda posição, de acordo com a ComScore Brasil.

Nos Estados Unidos, o filme também fez bonito. Ficou no topo do ranking dos mais assistidos do fim de semana, arrecadando 75 milhões de dólares. Em quatro dias, a produção já soma 190 milhões de dólares ao redor do mundo. Já Mulher-Maravilha embolsou até o momento 708 milhões de dólares.

Apesar dos altos valores, a animação ficou 8 milhões de dólares atrás da estreia de Meu Malvado Favorito 2, que em 2013 fechou as contas com 970 milhões de dólares, de acordo com o site especializado Box Office Mojo.

Confira a lista com os dez filmes de maior bilheteria no Brasil no último final de semana: