Milton Nascimento repudia racismo contra jovem do The Voice Kids

O cantor e compositor Milton Nascimento divulgou um depoimento em vídeo em sua conta no Facebook em resposta aos ataques sofridos por Franciele Fernanda da Silva Cruz, 14 anos, participante do The Voice Kids. “Espero que a polícia dê um jeito nesse tipo de coisa porque não pode haver nenhum tipo de preconceito, nem de cor, nem de nada. E meus parabéns à Franciele mais uma vez”, declarou.

A artista mirim foi alvo de ataques racistas de um internauta depois que Nascimento elogiou sua interpretação de Maria, Maria no reality show global, nessa segunda-feira. Abalada com os comentários e termos pejorativos, ela prestou queixa na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI) do Rio de Janeiro.

“Foi ela mesma quem decidiu registrar a denúncia. Apesar de abatida e triste com o ocorrido, ela ficou feliz com o pronunciamento do Milton”, disse Diego Timbó, professor de canto e preparador de Franciele.