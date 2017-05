Miley Cyrus faz a boa moça no clipe de ‘Malibu’. Confira

A fase Wrecking Ball de Miley Cyrus chegou ao fim. Em seu novo clipe, Malibu, a cantora faz a romântica fofinha correndo na praia de maria-chiquinha no cabelo e roupas brancas ao melhor estilo boho, enquanto entoa o quão plena está no amor. Desde o final do seriado Hannah Montana, Miley fez questão de mostrar que não era mais uma adolescente, e usou e abusou da sensualidade em seus clipes. Uma fase rebelde que, ao que tudo indica, chegou ao fim.

O visual não foi a única novidade de Malibu. A música retoma as raízes country de Miley, com um quê de pop e folk embalados pelo som de violão. Em entrevista à revista americana Billboard, a cantora revelou que se inspirou no noivo, Liam Hamsworth, para compor a canção. O casal reatou o compromisso em 2016, três anos depois de terminarem o namoro. O ator australiano assina também a foto de capa do single.

I never would’ve believed you/ If three years ago you told me/ I’d be here writing this song (Eu não acreditaria/ Se há três anos você me dissesse/ Que eu estaria aqui escrevendo esta canção, em tradução livre), canta Miley. Ainda para a publicação americana, ela afirmou que “está limpa”, e a mudança era algo que queria fazer.

Confira o clipe de Malibu: