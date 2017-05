Mick Jagger faz turismo no Beco do Batman, em São Paulo

Mick Jagger postou uma foto no Beco do Batman na Vila Madalena, Zona Oeste de São Paulo, nesta segunda-feira. O vocalista dos Rolling Stones esteve no país para o aniversário do filho Lucas, fruto do breve relacionamento com a apresentadora Luciana Gimenez. O menino completou 18 anos na última quinta-feira.

Famoso pelos grafites nas paredes, o Beco do Batman já foi visitado por Ron Wood, outro integrante dos Rolling Stones, na passagem da banda pelo Brasil em 2016. Na legenda da foto, Jagger escreveu “Ruas de São Paulo”.

Streets of São Paulo A post shared by Mick Jagger (@mickjagger) on May 22, 2017 at 12:02pm PDT

Na semana passada, o roqueiro também apareceu na escola de música onde o filho faz aulas de guitarra, bateria e canto. Na ocasião, o líder dos Stones tirou fotos com alunos e pais.

(com Estadão Conteúdo)