Mick Jagger aparece com novo affair 52 anos mais nova

Aos 74 anos, Mick Jagger está em um novo romance com a produtora de cinema Noor Alfallah de apenas 22 anos. De acordo com o jornal americano Daily Mail, o casal que possui uma diferença de idade de 52 anos, foi fotografado em Paris no final de semana, local em que o cantor se apresentou com a banda Rolling Stones.

Filha de um pai kuwaitiano e de uma mão americana, Noor mora em Los Angeles e conheceu Jagger através do amigo em comum, o produtor Brett Ratner. Apesar da pouca idade a socialite formada na Universidade da Califórnia já foi produtora executiva do curta Brosa Nostra em 2016.

Antes de Noor, Mick Jagger namorou com a bailarina Melanie Hamrick de 31 anos, com quem teve Deveraux, oitavo filho do cantor, nascido em dezembro do ano passado.

O vocalista da Rolling Stones já teve filhos de cinco mulheres diferentes. O mais velho, fruto do romance com a modelo Marsha Hunt é Karis, de 46 anos. Além disso, o rockeiro é pai de Lucas, junto com a apresentadora brasileira, Luciana Gimenez.