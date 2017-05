Mick Jagger, agora pé frio para Temer, vai à festa do filho Lucas

Enquanto emanava a sua energia de pé frio em direção ao Palácio do Jaburu, o vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, marcou presença na festa de 18 anos do filho Lucas, fruto da sua relação com a ex-modelo Luciana Gimenez. Jagger veio ao Brasil para a comemoração — e, dizem as más línguas, tem dado um azar danado a Temer, flagrado em uma conversa com o empresário Joesley Batista que pode lhe custar o curto mandado de presidente.

Antes da festa, a apresentadora da RedeTV! fez um senhor textão para Lucas no Instagram em que elogia a relação de Mick Jagger com o filho brasileiro. “Lucas tem um pai excelente, presente, que o ama como um pai maravilhoso que é!”, escreveu.