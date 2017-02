Michelle Obama vai ser jurada do Masterchef Júnior nos EUA

A ex-primeia dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, está com as malas prontas para voltar das férias com o marido, Barack Obama. Isso porque ela aceitou um convite do canal americano Fox para ser jurada da quinta temporada do MasterChef Júnior dos Estados Unidos. As informações foram confirmadas pelo site Mashable.

A competição de culinária começou na última sexta-feira, na grade americana, sem a presença do jurado Graham Elliot. Com isso, a Fox decidiu usar convidados para se revezarem na cadeira do chef.

A escolha de Michelle Obama como jurada não é uma surpresa. A ex-primeira dama tem experiência em alimentação e comandou por oito anos projetos ligados à nutrição infantil nos Estados Unidos, como por exemplo o ‘Healthy Hunger-Free Kids Act‘, um programa para incentivar a alimentação saudável nas escolas americanas.

Além de Michelle, a empresária e apresentadora de televisão Martha Stewart também será jurada convidada da atração. A apresentação do MasterChef Júnior será de Gordon Ramsey e também conta com a presença da chef Christina Tosi.