Michel Teló e Thais Fersoza anunciam gravidez de segundo filho

Michel Teló e Thais Fersoza anunciaram, com publicações iguais em seus perfis no Instagram, que estão esperando seu segundo filho. Na foto, o casal aparece em uma praia, com o cantor segurando a primeira filha do casal, Melinda, nascida em 2 de agosto de 2016, e a atriz já mostrando uma barriguinha.

“Há exatamente um ano (17/02/2016), compartilhamos com vocês uma benção que recebemos de Deus… estávamos esperando nossa primeira filha, nossa bebê anjo, nossa Melinda… que de tão maravilhosa nos fez desejar dar continuidade à nossa família…”, escreveram na legenda. “E hoje, com o coração transbordando de alegria, gratidão e amor, compartilhamos com vocês que fomos abençoados por Deus (obrigado Senhor!) mais uma vez! SIM! Estamos grávidos novamente… Melinda vai ganhar um irmãozinho!”

Nas hashtags, os dois confirmam que Thais está esperando um menino: “#AGenteGostouMesmo #QuantaBençãoSenhor #UmSanfoneirinho #DuplaFormada #DoJeitinhoQueSonhamos #MãeDeCasal”, escreveram.