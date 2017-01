Michael Keaton revela por que abandonou ‘Batman’

Em entrevista ao site The Hollywood Reporter, Michael Keaton abriu o jogo sobre o motivo que o levou a recusar a interpretar o super-herói após estrelar Batman (1989) e Batman – O Retorno (1992), ambos dirigidos por Tim Burton. Segundo o ator, o roteiro de Batman Eternamente (1995) “nunca foi bom”.

Keaton disse que não entendeu por que Joel Schumacher, contratado para dirigir o terceiro filme da franquia, quis imprimir um tom diferente à saga do Homem Morcego. “Eu sabia que teríamos um problema quando Schumacher chegou e disse: ‘Por que tudo tem que ser tão escuro?'”, declarou.

Com a desistência do ator, Val Kilmer assumiu o papel. Keaton está em cartaz nos Estados Unidos com o filme The Founder (Fome de Poder), como Ray Kroc, um dos criadores da rede de lanchonetes Mc Donald’s. A estreia no Brasil deve acontecer em março.

(Com Estadão Conteúdo)