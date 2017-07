Michael Bay: ‘Pensei que Transformers era uma péssima ideia’

Michael Bay não se importa com as críticas — que são muitas, aliás. Durante a coletiva de imprensa de Transformers — O Último Cavaleiro, em São Paulo, nesta terça-feira, o diretor se gabou de conduzir a franquia bilionária em bilheteria, e negativa entre os críticos. “Estou muito confortável com o que eu faço. São filmes para entreter as pessoas’, disse.

Há dez anos no comando da saga, o cineasta conta que tudo começou com uma ligação de Steven Spielberg, que queria fazer um filme sobre um menino que comprava um carro e depois descobria que era um Transformer. “Eu pensei que era uma péssima ideia”, diz. “Algum tempo depois, vi um desenho de um drone e imaginei que se os robôs fossem muito bem feitos, poderia dar certo.”

Bay veio ao Brasil acompanhado da nova estrela da série, Isabela Moner. A jovem de 16 anos interpreta uma órfã latina que sabe consertar todos os robôs e não tem medo de participar do combate nas cenas de ação. “Eu tinha seis anos quando o primeiro filme saiu e cresci vendo a franquia. Pensava que seria bem mais fácil. As explosões eram muito altas. No primeiro dia, eu disse ‘oi’ para Michael Bay e ele me disse ‘você sabe usar um extintor?’. Era uma cena com muito fogo no set, mas ficou tudo bem”.

Entusiasta de explosões e cenas épicas, de preferência em 3D, Bay reclama do consumo de suas produções em computadores e celulares. “É triste que os jovens estejam vendo cada vez mais filmes no computador. Eu acho que a indústria cinematográfica vai diminuir. Não irá acabar, mas essa é a realidade.”

Apesar de afirmar que esse é o último Transformers que dirigiu, Bay já está trabalhando em um spin-off. “Eu quero ver filmes mais focados em alguns personagens da franquia, que não foram muito explorados nos anteriores. Agora estou produzindo um filme só para o Bumblebee, por exemplo. Estamos trabalhando no roteiro.”

O diretor ainda confirmou a possibilidade dos Transformers estarem no mesmo mundo dos heróis G.I. Joes. Contudo, nenhum projeto está sendo desenvolvido neste sentido. “Acredito que a Hasbro esteja pensando nisso, mas será uma decisão somente deles.”