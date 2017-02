Meryl Streep desiste de Chanel no Oscar — e grife alfineta

Meryl Streep escolheu um vestido cinza de seda da última coleção de alta costura da Chanel para usar na cerimônia do Oscar, que acontecerá no domingo, dia 26. Porém, depois de receber outra proposta, voltou atrás.

Como é feito sob medida e a atriz havia pedido pequenas modificações, o vestido estava sendo produzido quando a equipe de Meryl ligou e disse que a Chanel deveria parar a confecção. “Eu fiz um croqui e nós começamos o vestido, mas recebemos uma mensagem que dizia ‘não continue o vestido. Encontramos alguém que vai nos pagar'”, declarou o Karl Lagerfeld, diretor criativo da maison ao WWD.

A Chanel tem uma política de não pagar para que as atrizes e modelos usem suas roupas. “Mesmo a gente dando a ela um vestido de 100.000 euros, acabamos descobrindo mais tarde que também precisávamos pagar para que ela o usasse”, disse Karl. “Nós damos o vestido a elas, mas não pagamos.”

Depois, o kaiser declarou que Meryl deveria ficar com o look, mesmo que não fosse usar no domingo, já que é uma peça de alta costura, feita com as medidas da atriz e perfeita para ela.

(Com Estadão Conteúdo)