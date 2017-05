Restaurante & Peixaria Okada – Jardim Guanabara

A Peixaria Okada está entre os restaurantes da primeira edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber apresentado pelo Santander em Cuiabá. Realizado pela primeira vez na capital mato-grossense, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. Na Okada, entre os dias 27 de maio e 27 de junho, os clientes que optarem pelo menu no almoço pagarão R$ 49,90, enquanto no jantar pagarão R$ 59,90 por refeições em três etapas compostas de entrada, prato principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa de peixes:

Entrada – Pastel recheado com pintado e banana-da-terra

Prato principal – Ventrecha de pacu assada na brasa, servida com farofa de banana-da-terra, arroz branco e pirão de peixe

Sobremesa – Trilogia cuiabana (doce de caju, doce de leite e furrundu)

Cliente Santander: ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça (promoção válida para água, suco, refrigerante, cerveja, drinque ou uma taça de vinho).

RESTAURANTE & PEIXARIA OKADA. Avenida Miguel Sutil, 4200, Jardim Guanabara. 3054-0606. 8h/14h30 e 18h/0h (sáb. sem intervalo; dom. só almoço).