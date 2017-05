O Al Manzul está entre os restaurantes da primeira edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber apresentado pelo Santander em Cuiabá. Realizado pela primeira vez na capital mato-grossense, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Al Manzul, entre os dias 27 de maio e 27 de junho, apenas no jantar os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 59,90 por refeições em três etapas compostas de entrada, prato principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa árabe:

– Entrada: Pão sírio, homus, tabule e quibe cru com pesto de hortelã

– Prato principal: Quibe frito com coalhada seca, esfiha de carne, charuto de folha de uva libanesa, kafta grelhada e mijadra

– Sobremesa: Manjar de flor de laranjeira

Cliente Santander: ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça (promoção válida para água, suco, refrigerante, cerveja, drinque ou uma taça de vinho).

AL MANZUL. Avenida Arquimedes Pereira Lima, 6131, Altos do Coxipó, 3667-3661 (380 lugares). 19h/23h (ter. a sex.), 11hh/15h (sáb), 11h/15h (dom.), fecha seg. (Aberto em 1991, reaberto em 2015). $$$