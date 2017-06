Menina de 9 anos impressiona reality com voz poderosa

O programa America’s Got Talent deu espaço para mais uma jovem com potencial de comover a internet. Depois da cantora surda Mandy Harvey ser escolhida para a próxima fase do reality, Angelica Hale, de 9 anos, é a nova queridinha descoberta pelo programa, que exibe sua 12ª temporada. A menina passou por um transplante de rim quando tinha 4 anos e agora quer conquistar o sonho de ser uma cantora famosa.

Com uma voz poderosa, apesar da pouca idade, Angelica cantou a música Rise Up da cantora Andra Day. Quando o jurado Howie Mandel perguntou quem ela queria ser no futuro, a menina não pensou duas vezes: “Eu quero ser a próxima Whitney Houston. Eu quero ser uma grande estrela”.

Angelica teve uma infecção por bactérias quando tinha apenas 4 anos e, por isso, teve que receber um transplante de rim da sua mãe, que a menina chamou de “sua heroína”. Depois de uma grande comoção de todo o público, Angelica recebeu a aprovação dos quatro jurados e vai para as próximas fases do programa de calouros.

A internet também ficou bem emocionada com a apresentação da cantora mirim. O vídeo com a audição divulgado no Facebook do programa já tem mais de 30 milhões de visualizações. Nos comentários, as pessoas se derramaram, encantadas por Angelica: “Eu não acredito que aquela voz poderosa veio de uma menina tão pequena”, comentou um usuário.

No Twitter, muitos também reagiram à apresentação:

EU TÔ CHORANDO MUITO COM A PERFORMANCE DA ANGELICA HALE NO AMERICA'S GOT TALENT MEU DEUS QUE COISA MARAVILHOSA pic.twitter.com/7fdZXLZY8K — anallu (@annabalfe) June 7, 2017