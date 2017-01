Menina de 11 anos escreve ópera elogiada em Viena. Confira

Centenas de espectadores ovacionaram uma ópera composta pela menina prodígio britânica Alma Deutscher, de apenas 11 anos, em Viena, capital da música clássica, durante as festas de fim de ano. Na noite desta quinta-feira, a ópera teve a sua estreia em uma sala lotada com 540 pessoas e, no final, houve uma ovação de pé com muitos gritos de “Bravo!”.

Produzida por uma associação austríaca dedicada a jovens talentos, a ópera de duas horas composta por Alma Deutscher, é uma versão modificada de Cinderela, que terá quatro dias de concerto, até o dia 4 de janeiro, em uma sala de espetáculos da capital austríaca.

Nesta versão de Cinderela, a história acontece em uma ópera. A protagonista é uma jovem compositora que oferece uma melodia a seu príncipe, um poeta. As duas meia-irmãs da heroína são divas pretensiosas. Todos os personagens são interpretados por adultos e Alma aparece em algumas cenas tocando violino, que toca tão bem quanto piano.

Seu talento foi elogiado por regentes de orquestra como Daniel Barenboim, Zubin Mehta e Simon Rattle.

(Com agência France-Presse)