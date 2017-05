Melhores restaurantes italianos e pizzarias de Cuiabá

A lista a seguir relaciona dez pizzarias e quatro restaurantes italianos, todos parte da edição digital de VEJA COMER & BEBER Cuiabá 2017/2018, apresentada pelo Santander e lançada em maio/2017:

PIZZARIAS

Gato Mia

Antes mesmo de pedir o cardápio, salta aos olhos o capricho na decoração. Ele começa no corredor de acesso ao salão, com piso de ladrilho hidráulico e um jardim vertical de samambaias. Na sequência, avista-se a estante altíssima que ladeia um gostoso lounge, com poltronas de couro e iluminação bem regulada. A receita da pizza campeã não é segredo, tanto que está escrita em uma grande parede de lousa, e o forno a lenha, revestido por uma pintura do artista plástico mato-grossense Adir Sodré, está integrado ao projeto arquitetônico. Dele saem discos de massa bem fina e pincelados com molho de tomate fresco, eleitos pelo júri de VEJA COMER & BEBER CUIABÁ os melhores da capital. São catorze coberturas chamadas tradicionais, dez gourmets e duas doces. Da primeira seção fazem sucesso as clássicas margherita e calabresa (R$ 56,80 a média e R$ 71,00 a grande), ou ainda, pelo mesmo valor, a maçarico, de mussarela coberta por tomate-cereja e pimenta calabresa, e então maçaricada. Entre as intituladas gourmets têm boa saída a franciscana, com mussarela bovina e de búfala, peperoni moído, tomate-cereja, presunto cru e alface (R$ 65,80 e R$ 82,00), e a caprese, com mussarela de búfala, fatias de tomate-caqui e pesto de azeitona preta (R$ 68,00 e R$ 85,00). Produzido na Espanha, o tinto Vinã Brava Tempranillo 2013 (R$ 90,00) é um dos 35 rótulos da carta. Adoçam e encerram o jantar as pizzas brigadeiro gourmet, de mussarela, brigadeiro e morango, e banana, com fatias da fruta salpicadas com canela sobre o mesmo queijo (R$ 56,80 a média e R$ 71,00 a grande). Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 290, Popular, 65-3027-6262 (100 lugares). 19h/0h (dom. a partir das 18h, fecha seg.). Aberto em 2015. $

Máfia Pizzaria

O cardápio lista 63 opções, incluindo calzones e receitas doces. Cobertura típica da cidade, a cuiabaníssima leva charque com banana-da-terra frita (R$ 53,90). Por R$ 56,90 dá para pedir uma versão coberta por carne de jacaré, mussarela, pimentões e cebolinha. Entre as doces, faz sucesso a prestígio, com leite condensado, creme de leite, chocolate e coco (R$ 51,90). Os preços se referem às pizzas médias, que rendem seis fatias. Avenida Coronel Escolástico, 703, Bandeirantes, 65-3624-0002 (120 lugares). 17h30/0h30. Aberto em 1995. $$.

Metro Pizzaria

O ambiente arejado tem decoração colorida, árvores frutíferas na área externa e um cantinho de lazer para as crianças. As pizzas da casa são quadradas, com massa fina e crocante levadas à mesa sobre chapa de ferro. Entre as mais de sessenta versões estão a cuiabana, coberta de carne-seca e banana-da-terra e a metro, com mussarela de búfala, palmito, cogumelo-de-paris, catupiry e cebolinha. Ambas custam R$ 54,90, no tamanho médio, que rende seis pedaços. Avenida Filinto Muller, 1920, 65-98141-9993 (200 lugares). Sábados, domingos e feriados, 18h30/23h. Aberto em 2009. $.

Nossa Pizza

Quando mudou de Patrocínio (MG) para Cuiabá, a família de Paulo e Leila não encontrou uma pizza que fosse parecida com a que faziam. Depois da insistência dos três filhos para comer a “nossa pizza”, o casal abriu o restaurante com este nome. A rede hoje possui quatro unidades em Cuiabá e uma em Várzea Grande. São 55 sabores salgados, com tradicionais como portuguesa e margherita. De sotaque regional e muito pedida, a pizza de espetinho leva mussarela, filé gratinado e vinagrete. Para adoçar tem pizza de banana flambada com creme de leite, leite condensado e canela. As pizzas grandes saem por R$ 50,00. O lugar também serve rodízio de pizza a R$ 30,00 por pessoa, com direito a sorvete. Avenida Portugal, 22, Jardim Tropical, 65-99256-8952 (150 pessoas). 18h/23h. Aberto em 2007. Avenida Edgar Vieira, 1695, Boa Esperança, 65-3623-3682 (150 pessoas). 18h/23h. Mais três endereços.$

Padrino

A casa ficou em segundo lugar na disputa de melhor pizzaria segundo o júri de VEJA COMER & BEBER CUIABÁ 2017/2018. Depois de trabalhar com garçom e gerente, Bruno Mangraviti mudou a estrutura de sua casa e abriu a pizzaria nos fundos. Ali ele atende somente com reservas e sempre com ocupação máxima. A pizza quatro queijos é a mais famosa (R$ 75,00), seguida pela margherita de búfala, com molho de tomate caseiro, parmesão, mussarela de búfala, tomate cereja e manjericão (R$ 82,00) e pela parma e búfala, com presunto cru, mussarela de búfala e manjericão (R$ 92,00). A garrafa do tinto italiano Moi Primitivo Puglia 2014 (R$ 135,00) consta entre os 35 rótulos da carta. O pudim de leite (R$ 10,00) condensando finaliza a noite. Rua das Espatódias, 37, Jardim das Palmeiras. 65-3661-9001. 19h/23h (fecha seg. e ter.). 100 lugares. $$

Pizza Hit

Além de inspirar o nome da casa, hits musicais nacionais e internacionais são tema da decoração do ambiente. Dois pizzaiolos comandam o preparo das mais de sessenta variações de pizza. A pantaneira leva molho de tomate, mussarela, carne-seca, catupiry, banana-da-terra frita, azeitona e orégano. Custa R$ 54,90, com oito fatias. A caprese é coberta de mussarela de búfala e pasta de azeitona preta (R$ 50,90). Na lista das pizzas doces, a de salada de frutas recebe creme de leite, mussarela, pêssego, figo, ameixa e cereja (R$ 33,90 a brotinho). Rua Estevão de Mendonça, 980, Quilombo, 65-3624-3100 (80 lugares). 18h/23h (sex. a dom. até 0h, fecha seg.). Aberto desde 1995. $

Pizza na Pedra

Depois de um longo período em atividade na Praça Popular e Pantanal Shopping, a Pizza na Pedra migrou para a região das casas do Condomínio Florais, apostando em uma estrutura mais enxuta. O cardápio atualizado com frequência agora oferece 28 pizzas levadas à mesa na chapa de aço. As de mignon com tomate cereja e manjericão (R$ 69,90) e a caprese, com mussarela de búfala (R$ 58,90), lideram os pedidos. Entre as doces, a sete nuvens recebe mussarela, nata, gemada, suspiro e canela e é servida ao lado de sorvete de creme (R$ 51,00). Avenida dos Florais, 65-3637-1096, Florais Cuiabá (50 lugares). 18h/23h (fecha seg.). Aberto em 2015. $$.

Ritorna Pizzaria

É conhecida pela pizza de massa fininha e crocante, que recebe até sessenta coberturas diferentes. Entre as opções estão as tradicionais calabresa e portuguesa (R$ 55,00 cada uma), a caprese (R$ 60,00) e a del chello (R$ 60,00), com mussarela de búfala, abóbora e carne-seca. Além da matriz, que conta com um agradável playground para as crianças, há uma unidade recém-aberta no Alpha Mall, no Jardim Itália. A pizzaria também oferece serviço de rodízio em casa (ingredientes, forno móvel e pizzaiolo estão inclusos). Avenida Filinto Muller, 220, Goiabeiras, 65-3028-7007 (240 lugares). 18h/23h30. Mais um endereço. Aberto em 2004.

Santa Oliva Pizza Restô

A casa ficou em terceiro lugar na disputa de melhor pizzaria segundo o júri de VEJA COMER & BEBER CUIABÁ 2017/2018. O proprietário Gustavo Correa da Costa inspirou-se em outras pizzarias que visitou fora do país para criar o agradável ambiente – no centro do salão, uma árvore do Cerrado iluminada chama a atenção. Entre as pizzas, a gourmet santa oliva (R$ 80,00) recebe molho feito na casa com tomate pelado, mussarela, queijo brie e presunto cru. Como entrada, a burrata santíssima (R$ 46,00) chega com folhas de rúcula, molho pesto de azeitona preta e corniccione. Além de pizzas, o cardápio tem espaço para massas, inclusive vegetarianas. O espaguete de abobrinha de pesto com amêndoas torradas no azeite sai por R$ 38,00. O torrone de chocolate (R$ 25,00) aparece entre as sobremesas.Praça Popular, 45, 65-3358-3000. 18h/0h (130 lugares). Aberto em 2016. $$$.

Torre de Pisa

O proprietário, o paulista João Batista Batista Andrade, administrou uma pizzaria em São Paulo antes de se mudar para Cuiabá e abrir o restaurante, atualmente tocado pelos filhos – mas sempre, sob os seus conselhos. Cinquenta versões de pizza assadas no forno a lenha compõem o cardápio. A de frango com catupiry e a de calabresa custam R$ 55,00 cada uma, com oito fatias. Para acrescentar mussarela de búfala no recheio das bordas pagam-se mais R$ 7,00. Quem preferir, pode pedir o rodízio que custa R$ 27,90 por pessoa e contempla todos os sabores, exceto os de camarão e bacalhau. A cerveja Bohemia sai a R$ 9,00. Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1200, Pico do Amor, 65-3627-2800 (280 pessoas). 18h/0h30. Aberto em 1984. $

ITALIANOS

Di Pietro Vineria & Ristorante

O chef Carlos Eduardo Balbino comanda a cozinha do restaurante italiano, que conta com dois bonitos salões e uma adega que guarda cerca de setenta rótulos. O tinto argentino Callia Alta Malbec sai a R$ 89,00 e pode fazer companhia a pratos como o gnocchi di pane com ragu alla bolognese (R$ 45,00), feito de pão e regado com molho de tomate. Também aparecem no menu receitas de acento mais contemporâneo, caso do filé-mignon em salsa de pimenta da Jamaica e crosta de pistache (R$ 74,00), levado à mesa com risoto de queijo com amêndoas. Antes, como entrada, pode-se escolher bruschetta napolitana (R$ 17,00), de pão italiano produzido na casa. Rua João Bento, 108, centro, 65-3054-7717 (76 lugares). 19h30/23h (sex. até 23h30; sáb. e dom. também almoço 11h50/14h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2011. $$$

Due Ladroni Ristorante

As salas do casarão têm tamanhos diferentes. Um casal pode optar por uma área mais reservada, enquanto um grupo de amigos consegue juntar mesas em outro espaço. O mais disputado, contudo, é a sala de vidro, de onde é possível ver (e ser visto) a badalada praça Popular. Para a entrada, o cardápio traz o ravioloni san genaro, com ricota de búfala, espinafre, manteiga, sálvia, gema de ovo mole e uma lasca de trufa italiana (R$ 42,00). Entre os principais, o medalhão de filé-mignon ao molho mostarda de Dijon ganha a companhia de nhoque na manteiga e sálvia (R$ 64,00). Outra pedida é o ravioli rechado de mussarela de búfala ao pomodoro fresco com manjericão (R$ 61,00). Na carta etílica, a casa dispõe de uma carta com cinquenta rótulos de vinhos e drinques como o aperol spritz (R$ 25,00). Rua Sírio Libanesa, 61, Popular, 65-3623-0908 (70 pessoas). 19h/23h (dom. 12h/16h e 19h/23h; fecha seg.). Aberto em 2008. $$$

DOM AGOSTINHO

A influência italiana mistura-se aos sabores mato-grossenses em receitas como o risoto de pequi e carne-seca na cesta de parmesão (R$ 50,90) e o espaguete com linguiça frita, conhaque, limão, quiabo e maxixe crocante por cima (R$ 51,00). O talharim alla rabiata, com molho caseiro de tomate, manjericão e tiras de filé-mignon é dos clássicos do cardápio (R$ 53,90). Tabletes de chocolate congelado prometem uma explosão de sabores no doce que leva o nome de reino de chocolate. A sobremesa custa R$ 23,90, mesmo preço do pudim de capim-cidreira. A carta de vinhos relaciona rótulos como o tinto italiano Moi Primitivo 2015 (R$ 165,00). Avenida Dom Aquino, 314, Dom Aquino. 3052-8450. 19h/22h30 (seg. e dom. fechado). 44 lugares. $$$

Pollaccia

A casa é comandada pelo chef Stefano Pollaccia, italiano da região da Lombardia, que chegou em Cuiabá há quatro anos. As técnicas e os sabores típicos do país aparecem no menu degustação (R$ 100,00 por pessoa), que pode começar com o pão artesanal e queijos feitos na própria casa, além de geleias e salames. Entre os pratos principais podem estar o nhoque de ricota, a polenta com frango ou o tagliatelle com bacon e cogumelos. Para a sobremesa, há sorvete artesanal e, entre as bebidas, vinhos e cervejas especiais, que são cobradas à parte. Rua das Dálias, 540, Jardim Cuiabá, 65-99234-2626 (12 lugares). 21h/23h30 (fecha dom.). Aberto em 2013.$$