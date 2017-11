Melhores bares com música ao vivo em Manaus

O roteiro a seguir, com dezessete estabelecimentos, integra a edição de VEJA COMER & BEBER Manaus 2017/2018:

Axerito: eleito pelo júri o melhor bar com música ao vivo

A programação musical eclética e uma pista com teto retrátil, onde todo mundo se encontra, levaram a casa ao duplo campeonato nesta edição de VEJA COMER & BEBER. Aberto em novembro de 2016, o bar decorado com figuras da literatura de cordel conta ainda com o mezanino e uma área que pode ser reservada para eventos. Israelense radicado em Manaus, o proprietário Asher Benzaken, ali chamado de “Seu Axerito”, costuma dar as boas-vindas ao público e circular entre as mesas, tarefa mais difícil às sextas e aos domingos. Nesses dias, os mais movimentados, rolam respectivamente forró pé de serra e pagode (couvert artístico: R$ 30,00). No resto da semana também há som ao vivo (com entrada a R$ 20,00) e prevalecem os ritmos brasileiros — a exceção é a noite latina, geralmente às quartas, com a presença de professores de dança. Qualquer que seja a programação, quem chega disposto a paquerar pode engatar uma conversa ao pé do ouvido enquanto dança. As pedidas da carta de drinques ajudam a descontrair os mais tímidos. Entre as criações do bartender Ítalo de Paula encontram-se capirinhas de morango e de kiwi, o clássico moscow mule (R$ 20,00 cada um) e sugestões para lá de inventivas, como o ajubá, mistura de cachaça infusionada com jambu, Licor 43, maracujá, calda de cumaru, alecrim e pimenta-preta (R$ 22,00). Para os que preferem cerveja, há long necks de Heineken e Stella Artois (R$ 10,00 cada uma). Para dividir, a porção maria bonita consiste em carne de sol com nata, paçoca e macaxeira na chapa (R$ 35,00). O parceiro Lampião é homenageado em outra sugestão do cardápio, que reúne carne de sol, purê de cará, cebola caramelizada com tucupi, queijo de coalho e salada de feijão-manteiga (R$ 40,00). Rua Tirza Carvalho, 40, Adrianópolis, ☎ 3346-0006. 18h/2h30 (sex. a dom. até 4h). Aberto em 2016.

2º lugar: O Sindicato BBQ Drinks

A casa abre de segunda a segunda com música ao vivo todos os dias. Sexta tem rock e domingo, ritmos latinos. O barman prepara drinques como o la mafa mojitão, à base de rum, vodca, suco de limão, hortelã, morango, limão, suco de laranja e de abacaxi (R$ 49,90). A long neck de cerveja Budweiser (R$ 8,00) escolta a tábua don corleone, que reúne linguiças de frango recheadas com queijo e azeitona, suína picante e calabresa mais fritas e geleia picante (R$ 69,90, para quatro pessoas). Assado na churrasqueira, o bife de chorizo com molho de mostarda de Dijon e arroz de brócolis sai por R$ 39,90. Rua Maceió, 847, Nossa Senhora das Graças, ☎ 98408-3013 (120 lugares). 11h/15h e 18h/3h. Aberto em 2015.

3º lugar: Porão do Alemão

Três bandas de pop rock e punk se apresentam no local diariamente. O chope Brahma em caneca de 340 mililitros (R$ 8,00), que também pode vir com limão e sal na borda do copo (R$ 12,00), é boa companhia para o sanduíche porão filé, que reúne filé-mignon, alface, tomate e mussarela no pão francês (R$ 25,00). O novo menu de sushis lista rolinhos como o hot philadelphia, de cream cheese com salmão (R$ 22,00, doze peças). À base de curaçau blue, gim, conhaque e cachaça, o drinque mariana sai por R$ 28,00. O espaço também abriga estúdio de tatuagem, barbearia e manicure. Estrada da Ponta Negra, 1986, São Jorge, ☎ 3239-2976 (1 270 lugares). 18h/5h (fecha dom. a ter.). Aberto em 1998.

Alambique

O lugar abre somente às sextas, com bandas que se alternam no palco. No embalo do forró pé de serra, os garçons distribuem porções de bolinho de bacalhau com molho rosé (R$ 25,00, dez unidades) e de frango à passarinho com salada de alface, cebola, tomate e azeitona (R$ 30,00). A cerveja Itaipava long neck (R$ 5,00) faz concorrência com a caipirosca de morango, que leva leite

condensado e creme de leite (R$ 18,00). Rua Doutor Gebes Medeiros Filho, 5119, Tarumã, ☎ 99202-6713 (160 lugares). Sex., 21h/5h. Aberto em 2006.

Bar Botequim

De sexta a domingo, sempre a partir das 22h30, shows de MPB agitam o salão com vista para o Teatro Amazonas. Os garçons circulam entregando petiscos como o caviar venezuelano, que mescla pimentões de três cores sob calda agridoce, servido com catupiry e torradas (R$ 20,00), e a canoinha de tambaqui (R$ 27,00, dez unidades). Na hora da sede, entram em cena a cerveja Itaipava (R$ 7,00, long neck) e drinques como a frozen margarita (R$ 15,00). Conforme a noite avança, parte da clientela se transfere para a pista de dança do Cabaret Night Club, do mesmo proprietário. Rua Barroso, 279, centro, ☎ 3232-1030 (150 lugares). 20h/2h30 (fecha de seg. a qui.). Aberto em 2003.

Bar do Elon

Além de dono, Elon Moreira é a estrela do bar, onde toca violão acompanhado por uma banda — seu repertório vai do sertanejo ao rock nacional. Os clientes que se acomodam diante do palco matam a sede com cerveja Itaipava (R$ 9,50), Brahma (R$ 10,50) ou Original (R$ 12,50) enquanto petiscam bolinhos de bacalhau (R$ 33,00, com dez unidades) e camarão no bafo temperado com alho (R$ 65,00, para duas pessoas). Rua Rio Branco, 23, Nossa Senhora das Graças, ☎ 99486-1330 (400 lugares). 18h/4h (fecha dom., seg. e ter.). Aberto em 2015.

Boteco do Jef

Shows de diferentes ritmos se alternam ao longo da semana, a partir das 21h30. Pode ser MPB, pagode, chorinho e até jazz — só o boi-bumbá tem dia certo, sempre às quintas. Líder nos pedidos, o filé metido a chique, que consiste em tiras de filé-mignon ao molho de gorgonzola, com batata noisette e pão (R$ 38,25), é a companhia ideal para as cervejas Brahma (R$ 9,00) e Itaipava (R$ 9,50). Para fomes maiores, o bem guardado traz flé de pirarucu recheado com creme de macaxeira, requeijão e camarão, acompanhado de geleia de cupuaçu e pimenta murupi (R$ 33,25). Rua Rio Javari, 800, Nossa Senhora das Graças, Vieiralves, ☎ 3347-7025 (250 lugares). 17h30/2h (fecha dom. e seg.). Aberto em 2012.

Caritó Bar e Petiscaria

O repertório é eclético: pagode às quartas, sertanejo às quintas, pop rock e forró pé de serra nos outros dias. Nas bandejas, circulam garrafas de cerveja Original (R$ 9,90) e drinques como o moscow mule, de vodca, limão e gengibre, na caneca de 300 mililitros (R$ 21,00). Para aplacar o apetite de duas pessoas, o arrumadinho de carne de sol e feijão-verde sai por R$ 34,00. Telões e TVs exibem partidas de futebol e lutas de UFC. Rua Efgênio Salles, 2300, Aleixo, ☎ 3085-0057 (300 lugares). 18h/1h30 (fecha dom. e seg.). Aberto em 2015.

Chão de Estrelas

Antiguidades como discos de vinil e máquinas de escrever decoram o bar, que abre somente às sextas com chorinho da Banda do Chão — clientes podem acompanhar o repertório ao microfone. As cervejas Skol, Brahma e Itaipava têm preço único: R$ 10,00 cada uma. No cardápio de petiscos, em porções generosas que servem três pessoas, sobressaem a farofa de jabá (R$ 23,00) e a carne em conserva com banana e farinha de Uarini (R$ 20,00). Beco Chaves Ribeiro, 49, São Geraldo, ☎ 99393-1515 (80 lugares). 17h/1h (sex.). Aberto em 2000.

Estação Cultural Arte e Fato

Às sextas, shows de vários ritmos se alternam no palco. Aos sábados e domingos, o DJ Pan Dean comanda as noites de música eletrônica. Nas mesas, porções de calabresa acebolada (R$ 20,00) e de frango à passarinho (R$ 22,00 cada uma), guarnecidas de farofa, dão para três pessoas. A cerveja Heineken (R$ 8,00, long neck) concorre com o drinque beijo do vampiro, à base de vinho tinto, leite condensado e gelo (R$ 10,00). Rua Dez de Julho, 443, centro, ☎ 3234-7125 (100 lugares). 21h/5h (dom. 18h/23h30; fecha seg. a qui.). Aberto em 2010.

Flor de Lis

Às quintas, a partir das 21h, o salão rústico coberto de palha recebe artistas iniciantes da MPB. Sextas e sábados são reservados aos shows dos músicos Valdo Cavalcante e Nely Miranda, que vão da MPB ao sertanejo. Iscas de pirarucu à milanesa com molho de maionese e pimentão (R$ 38,00, para dois) e casquinhas de caranguejo com farofa (R$ 28,00) saem sem parar na companhia das cervejas Antarctica (R$ 13,00), Brahma, Skol ou Itaipava (R$ 10,00 cada uma). No almoço de sábado, a feijoada carioca completa (R$ 30,00, para dois) é guarnecida de arroz, couve, farofa e laranja. Avenida do Turismo, 1685, Ponta Negra, ☎ 3011-1983 (50 lugares). 17h/2h (sáb. também 12h/15h). Aberto em 2007.

Gargalo Sport Beer

Em dois palcos, um interno e outro ao ar livre, bandas alternam shows de ritmos variados — segunda tem forró, quarta é dia de pagode, quinta imperam as modas de viola. Quem preferir poderá assistir a jogos de futebol e lutas enquanto esvazia copos de chope, servidos em sistema de rodízio de segunda a sexta (R$ 35,00 por pessoa). No menu de petiscos, o pastel de bacalhau (R$ 25,00, dez unidades) disputa a preferência com a porção de iscas de picanha e mandioca frita (R$ 75,00). Rua Rio Branco, 12, Nossa Senhora das Graças, ☎ 3308-9529 (210 lugares). 19h/3h (seg. até 4h; qui. 20h/1h; sáb. a partir das 21h; fecha dom. e ter.). Aberto em 2011.

Mika’s Chopp

De terça a domingo, a partir das 21h30, o bar recebe artistas locais que tocam sertanejo, pagode e MPB. Porções de linguiça calabresa apimentada com farofa (R$ 25,00) ou de bolinhos de bacalhau (R$ 30,00, com oito unidades) e de tambaqui (R$ 24,00, com dez unidades) são escoltadas por chope Brahma (R$ 10,50) e caipiroscas de Absolut (R$ 20,00). Quando a fome aperta, a saída é o sanduíche de pernil acebolado com queijo, alface e tomate (R$ 20,00). Rua do Caranguejo, s/nº, Eldorado, ☎ 99139-0303 (200 lugares). 16h/2h (sáb. 9h/0h; dom. 10h/0h). Aberto em 2001.

Ôxe Bar e Petiscos Nordestinos

De quinta a sábado, shows de Edu Cintrão, Forró Delivery, Joãozinho do Acordeon, Xote Acústico e Novinha Danada não deixam o público desanimar. O cardápio também homenageia o Nordeste, da porção de dadinhos de tapioca (R$ 20,00, com doze unidades) ao vatapá com arroz (R$ 25,90, para duas pessoas). A dose de Ypióca Ouro (R$ 12,00) concorre com as garrafas de cerveja Brahma e Itaipava (R$ 10,00 cada uma). Às quartas, shows de humor ocupam o palco e divertem o público. Rua Santa Helena, 6, Quadra F, Adrianópolis, ☎ 99226-1628 (150 lugares). 18h/3h (fecha dom., seg. e ter.). Aberto em 2014.

Papo de Skina

As apresentações musicais acontecem todas as noites, a partir das 20h. A terça é da MPB, quinta tem pagode e, às sextas e sábados, o sertanejo toma conta. Cervejas Brahma, Itaipava e Devassa são oferecidas em garrafas de 600 mililitros (R$ 9,00 cada uma). Em long necks, as opções são a Cerpa e a Budweiser (R$ 7,00 cada uma) — quem pede um balde com cinco unidades paga só R$ 30,00. Da cozinha saem petiscos para duas pessoas, a exemplo do camarão graúdo ao alho e óleo (R$ 35,00) e da casquinha de caranguejo (R$ 20,00). Rua Silva Ramos, 736, centro, ☎ 99251-8733 (230 lugares). 16h/4h (fecha dom. e seg.). Aberto em 2010.

Vila’s Country

No galpão, com mesas somente nas laterais, há bastante espaço para dançar e assistir aos shows exibidos em quatro telões. De quarta a sábado, a partir das 21h30, o proprietário Rodrigo Raniely se reveza no palco com outros cantores sertanejos. Enquanto rola o som, a clientela devora porções de filé com fritas (R$ 42,00) entre goles de cervejas Brahma, Skol ou Itaipava (R$ 10,00 cada uma). Avenida do Turismo, 2951, Tarumã, ☎ 98127-3939 (300 lugares). 19h/5h. Aberto em 2010.