Melanie C chega ao Brasil para lançar álbum e encontrar fãs

As Spice Girls nunca passaram pelo Brasil para uma turnê. Mas, agora, em 2017, mais de 20 anos depois de Wannabe, uma das integrantes, Melanie Chisholm, a Mel C, chega ao país para lançar seu novo álbum solo, Version of Me, e cantar para seus fãs. “Sempre soube que havia uma grande quantidade de fãs das Spice Girls no Brasil que me apoiam como artista solo”, diz Mel C. “Às vezes, é caro viajar com uma turnê”, explica a ex-Spice.

Ao longo dos últimos anos, com seus álbuns solo, Melanie viu surgir na internet várias petições para que ela viesse ao Brasil. “Desde que surgiram as redes sociais, temos recebido muito amor dos brasileiros, mal posso esperar para conhecê-los”, comenta Mel, que diz sempre encontrar brasileiros em shows no Reino Unido.

Com Version of Me, que chega às lojas brasileiras nesta sexta-feira, 23, Mel C prova que não se prende ao passado, ao levar seu pop para um flerte com a música eletrônica que faz sucesso no momento, inspirada por artistas atuais como Jack Garrett e Major Lazer. “Eu me sinto sortuda por, depois de 20 anos, conseguir renovar minha energia com esse tipo de música, que faz eu me sentir jovem e bem otimista sobre o futuro.” Apesar da nova direção, a cantora garante que sua alma permanece no trabalho. “As pessoas ainda podem reconhecer minha voz, mas é um som bem mais moderno.”

A Sporty Spice também continua de olho no que está acontecendo no mundo da música e no surgimento de novos grupos femininos que continuem o legado do movimento “Girl Power”, que tem como símbolo a faixa Wannabe, que fala sobre sororidade (aliança feminina) e foi lançada em 1996 num momento em que a música pop mundial era dominada por grupos masculinos. “Minha filha, de oito anos, é bem fã das Little Mix. Elas são a minha girlband favorita desde as Spice Girls.”

Por falar no assunto, em 2016, quase houve uma reunião das Spice Girls para celebrar os 20 anos de Wannabe. Apenas Mel B, Geri e Emma toparam e tentaram retornar como um trio. Victoria e Mel C foram contra. Rapidamente, sites noticiaram uma suposta briga entre as integrantes, com ameaças de processos. “Como qualquer grupo de amigas, nós temos nossos altos e baixos”, explica. “Ano passado, foi difícil, porque Melanie, Emma e Geri queriam continuar, mas Victoria e eu não queríamos nada naquele momento.”

Em 2017, porém, as meninas fizeram as pazes. “Tanta coisa aconteceu, Geri se tornou mãe novamente, teve um menino, Melanie enfrentou situações difíceis na sua vida pessoal e isso tudo nos aproximou de novo”, conta Mel C. “Não importa o que aconteça nas nossas vidas, vamos sempre estar lá para quando uma precisar.”

Mel C diz não ser contra a reunião das Spice Girls, mas só toparia se todas as cinco retornassem juntas. “Eu acho que algo poderia acontecer, com certeza! Não temos nenhum plano no momento, mas, se as outras quatro garotas disserem sim, eu vou aceitar”, opina a Sporty Spice. “Mas sinto que temos que ser as cinco para fazer justiça ao grupo. Talvez no futuro isso possa acontecer.”

No Brasil, Mel C vai participar de uma maratona em programas de rádio e TV. No Música Boa Ao Vivo, do Multishow, a britânica vai cantar com Anitta. “Vi vídeos no YouTube, ela parece ser muito divertida, estou bem animada”, elogia. “Ainda não sei o que vamos cantar, estava pensando em pedir a opinião dos fãs.”

Os fãs, aliás, ainda podem participar do encontro com Mel C, sábado, 24, em São Paulo, no hotel Holiday Inn Anhembi, às 11h. Os ingressos custam até mil reais, para a opção de tirar foto e conversar pessoalmente com a cantora. Quem não conseguir, pode esperar um retorno de Mel. “Quero voltar em breve em turnê para um show completo.”

