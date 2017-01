Melania Trump se inspira em Jackie Kennedy para a posse

zoom_out_map 1 /6 O presidente eleito, Donald Trump, chega acompanhado de sua mulher, Melania, à cerimônia de posse no Capitólio, em Washington - 201/01/2017 (Joshua Roberts/Reuters)

zoom_out_map 2 /6 O presidente eleito, Donald Trump, chega acompanhado de sua mulher, Melania, à cerimônia de posse no Capitólio, em Washington (Nicholas Kamm/AFP)

zoom_out_map 3 /6 O presidente eleito, Donald Trump, chega acompanhado de sua mulher, Melania, à cerimônia de posse no Capitólio, em Washington (Nicholas Kamm/AFP)

zoom_out_map 4 /6 Donald Trump, Barack Obama, Michelle Obama e Melania Trump posam em encontro na Casa Branca antes da cerimônia de posse de Trump - 20/01/2017 (JIM WATSON/AFP)

zoom_out_map 5 /6 Donald Trump, Michelle Obama e Melania Trump posam em encontro na Casa Branca antes da cerimônia de posse de Trump - 20/01/2017 (JIM WATSON/AFP)

zoom_out_map 6/6 O presidente eleito, Donald Trump, chega acompanhado de sua mulher, Melania, à cerimônia de posse no Capitólio, em Washington (JIM WATSON/AFP)

Nova primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump optou nesta sexta-feira por desfilar um look azul claro, de cortes discretos, decote fechado e luvas. O estilo sóbrio e de silhueta feminina ecoou comparações com o de Jacqueline Kennedy, primeira-dama entre 1961 e 63, período que seu marido John F. Kennedy se manteve no poder antes de ser assassinado.

Além da semelhança de estilo, o conjunto usado por Melania é da mesma cor do blazer e saia desenhados pelo estilista Oleg Cassini e usados por Jackie na posse de Kennedy, em janeiro de 1961.

Apesar do breve reinado na Casa Branca, Jackie se tornou ícone fashion no país e no mundo. Kate Middleton e Amal Alamuddin, esposa de George Clooney, são alguns exemplos de mulheres elegantes comparadas à esposa de Kennedy.

Quem assina a roupa de Melania é o estilista Ralph Lauren, que furou o boicote de vários profissionais da moda, que se recusaram a vesti-la para a posse do marido, Donald Trump. Durante as eleições, Lauren, contudo, se posicionou ao lado de Hillary Clinton.