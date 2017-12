Meghan Markle terá seu primeiro dia de princesa

Nem só de glamour vive uma princesa. E Meghan Markle vai experimentar nesta sexta-feira, ao lado do príncipe Harry, seu primeiro compromisso oficial desde que anunciaram o casamento. O casal viajará para Nottingham, no centro da Inglaterra, para participar de um evento organizado pela Terence Higgins Trust, com o intuito de lembrar as vidas perdidas para o HIV e marcar o progresso que tem sido conquistado no combate à doença.

Harry tem se tornado um proeminente militante da questão, seguindo os passos de sua mãe, a princesa Diana, que abriu a primeira unidade de tratamento de HIV/Aids no Reino Unido, em Londres, no ano de 1987. Na ocasião, ela apertou a mão e beijou um paciente de Aids, imagem famosa que se tornou parte do processo de redução do estigma que era associado à doença.

Depois, Harry e Meghan vão à Academia Nottingham para encontrar com diretores de escolas locais para ouvir sobre o programa Full Effect, iniciativa apoiada pela organização de caridade de Harry, seu irmão mais velho, o príncipe William, e sua esposa, Kate, que visa impedir que crianças se envolvam na criminalidade.

Harry, neto da Rainha Elizabeth e atualmente quinto na linha de sucessão do trono britânico, e a atriz norte-americana Meghan Markle, mais conhecida por seu papel na série de advocacia Suits, anunciaram seu noivado na segunda-feira. Os dois devem se casar no próximo mês de maio na Capela de São Jorge no Castelo de Windsor, que tem sido a casa de reis e rainhas britânicos por quase mil anos.