Meghan Markle estaria planejando ir morar com o príncipe Harry

Parece que o namoro do príncipe Harry com Meghan Markle está indo muito bem. Segundo o site do programa de televisão americano Entertainment Tonight, a atriz está pensando em ir morar com o filho mais novo de Charles e Diana. “Minhas fontes me disseram que Meghan deve ir morar em Londres em novembro”, disse a especialista na realeza britânica Katie Nicholl. “Ela não vai renovar contrato para outra temporada da série Suits. Ela está planejando deixar o Canadá e fazer de Londres sua casa.”

Segundo Katie, ainda não está definido onde Harry e Meghan vão morar. “Atualmente o príncipe Harry mora no Nottingham Cottage, que é um pequeno chalé de três quartos no Palácio de Kensington. Me disseram que ela vai morar no Palácio de Kensington – na verdade, ela já tem um guarda-roupas com roupas suas na casa de Harry.” A especialista afirma que é provável que Harry se mude para um “apartamento maior” quando ele ficar noivo da atriz.

As notícias de que o relacionamento está indo para frente estão circulando com intensidade nas últimas semanas. Na semana passada, uma reportagem afirmava que Meghan tomou chá com a rainha Elizabeth II, avó de Harry. “O encontro durou cerca de meia hora”, disse Katie.

Harry confirmou que estava namorando Meghan em um comunicado divulgado em novembro do ano passado. Na nota, ele pedia privacidade à imprensa britânica, que não parava de assediar a atriz. No texto, o príncipe dizia que os veículos de comunicação haviam passado do limite e que estava “preocupado com a segurança” de Meghan.