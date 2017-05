McCartney surge irreconhecível em Piratas do Caribe

O ex-beatle Paul McCartney divulgou pela primeira vez seu aguardado visual no novo filme da franquia Piratas do Caribe. Conhecido pela figura discreta, o cantor está deliciosamente irreconhecível debaixo de uma barba copiosa cheia de dreadlocks e fantasia à caráter em Piratas do Caribe: A Vingança de Baltazar, com estreia prevista para 25 de maio no Brasil.

Na nova aventura do capitão Jack Sparrow (Johnny Depp), McCartney fará uma participação diminuta na pele de um guarda de masmorra que nem sequer tem nome na trama. No quinto filme da franquia, ele vai atuar não só ao lado de Depp e de outros veteranos do sucesso da Disney como Geoffrey Rush, mas também do espanhol Javier Bardem, que assume o papel de vilão do filme. O cantor publicou o poster com sua primeira imagem no Piratas do Caribe nas redes sociais na tarde deste sábado.

McCartney não é o primeiro roqueiro a fazer participação na franquia. O rolling stone Keith Richards fez pontas memoráveis como o pai de Jack Sparrow em dois sucessos da série. McCartney não é virgem no cinema: nos anos 60, por exemplo, fez sucesso com os filmes dos Beatles, como A Hard Day’s Night e Yellow Submarine. Mas quase sempre surgiu na tela como ele mesmo – e nunca com uma fantasia tão inacreditável.